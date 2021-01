Rostock

Für die überwiegende Mehrzahl der Stimmen gibt es keine Alternative: Bürger und Politik sprechen sich mehrheitlich für die Verlängerung des Lockdowns aus. Und so reichen die strengen Maßnahmen im Umgang mit dem Virus bis mindestens zum 31. Januar. Wie gehen Leser mit den weiter bestehenden Einschränkungen um?

Anja Wietz sagt: „Solange man arbeiten kann, schafft man das bestimmt noch eine Weile, aber wenn man zu Hause sitzen muss, denke ich, ist es doppelt so schlimm. Der Mensch braucht seine sozialen Kontakte – in welcher Form auch immer.“ Mone Fri rät zum Durchhalten: „Wer wirklich in seinem Leben schon Katastrophen erlebt hat, der kann mit diesen Zeiten gut umgehen. Das Sich-ewig-aufregen nützt nichts und ist reine Energieverschwendung. Augen zu und durch.“

„Viele sind einfach verwöhnt“

Auch Mario Bartelt kommentiert: „Wieso aushalten? Ist doch alles ok. Viele sind nur einfach verwöhnt und motzen nur rum, egal was die Regierung beschließt. Nur für die Gastronomie und einige andere Firmen ist es nicht gut. Die Gesundheit der Menschen steht vor allem. Die Krankenhäuser sind voll mit Patienten, und alle arbeiten dort an der Schmerzgrenze. Ich denke, spätestens zu Ostern ist der Lockdown vorbei.“

Marten Kruller frage sich immer öfter, so beschreibt sie es, „wie wir heute wohl die Nachkriegszeiten überstanden hätten. Ganz ehrlich, vieles sind doch Luxusprobleme, die wir da haben.“

„Es fühlt sich schon nach Stubenarrest an“

Ina Müller Kähler stellt die Frage: „Wer muss denn zu Hause sitzen? Keiner.“ Und: „Sozialkontakte darf man auch haben, FFP-2-Maske ist sehr hilfreich dabei. Aber keiner ist zur Einsamkeit und zum Stubenarrest verurteilt.“

Ralf Beckmann erwidert: „Wir sollen die sozialen Kontakte auf das Nötigste reduzieren. Ich frage mich, was das Nötigste ist. Außer Haushaltsangehörigen, Partnern, Ärzten, eventuell Pflegediensten oder der Kassiererin im Supermarkt fällt mir nichts ein. Das heißt doch wohl, dass man Kontakte überwiegend über Videochats pflegen muss. Nach mittlerweile zehn Monaten könnte man sich daran gewöhnt haben, aber es fühlt sich schon nach Stubenarrest an, auch wenn man mal allein oder zu zweit im Wald spazieren geht.“

„Ich finde es sehr belastend“

Maik Hofmann spielt auf den momentanen Verzicht an: „Sport, Kultur, Freunde, notwendige Versammlungen und Sitzungen. Ich finde es gar nicht einfach und sehr belastend.“ Marlen Weck betont: „Na ja, da hat doch jeder seine Meinung dazu. Kommt immer darauf an, welchen Beruf man hat oder ob Kinder im Spiel sind. Ich kann mir gut vorstellen, dass es sehr viele gibt, die normal weiterarbeiten können und die es gar nicht so extrem einschränkt.“

Von Juliane Lange