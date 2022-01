Am Silvesterabend wurde in MV vielerorts trotz Verkaufsverbot ordentlich geknallt. Teils wurde Feuerwerk auch außerhalb der genehmigten Bereiche abgebrannt. In der OZ-Leserschaft sorgt das für Diskussionen. Viele nehmen es aber gelassen: „Muss man aus allem ein Drama machen?“, fragt eine Userin.