OZ-Leser über Gendersprache in Rostocks Rathaus: „Stoppt den Wahn“

Rostock

Immer häufiger wird in TV- und Radiobeiträgen der gesprochene Gendergap verwendet. Gemeint ist damit die Lücke, beispielsweise in Wörtern wie „Ärzt*innen“ oder „Journalist*innen“, die alle Geschlechter mit einbeziehen soll. Nun will auch Rostock die „geschlechtergerechte Sprache“ einführen.

„Wir haben einen neuen Sprachleitfaden, eine Sprachregelung, entwickelt. Die befindet sich intern derzeit in der Abstimmung“, sagt Rostocks neue Gleichstellungsbeauftragte Wenke Brüdgam. Wenn die Menschen in der Stadt also künftig Kontakt mit dem Rathaus haben, dann sollen sie die Wahl haben: Wollen sie mit Herr oder Frau angesprochen werden, nur mit dem Namen oder einem einfachen „Hallo“? Oder wollen sie vielleicht sogar geduzt werden? Für viele Leser ist das Gendern ein Reizthema, wie aus den vorliegenden Kommentaren zu entnehmen ist.

„Niemandem geht es dadurch besser“

„Stoppt den Genderwahn!“, so verlangt es OZ-Leser Sandro Teuber und findet: „Niemandem geht es dadurch besser.“ Teuber geht soweit zu sagen, dass es sich hierbei um „linksextreme Ideologie“ handele, woraufhin Georg Heidtmann die Frage stellt: „Was soll daran linksextrem sein? Ob es Sinn macht, ist eine andere Sache, aber mit Extremismus hat das nun wirklich nichts zu tun.“

Petra Ketel kritisiert: „Die sollten mal besser die Bürgersteige in Rostock-Reutershagen in Ordnung bringen, anstatt sich mit Dingen zu beschäftigen, die weder wichtig sind noch einer braucht.“

Bettina Jülich meint, hier seien Personen eingesetzt worden, die für so ein Konzept teuer bezahlt werden würden. „Woanders fehlt es an Personal: Klinik, Kindergarten, Altenpflege. Eine akademische Elite drückt hier Sachen durch, die eigentlich nichts mit der Lebenswirklichkeit von Leuten zu tun hat.“ Auch Torsten Rust meint: „Die Sorgen und Probleme der Stadt liegen mit Sicherheit ganz woanders.“

„Bitte verunstaltet unsere Sprache nicht“

Eine Aussage, mit der sich Annett Herbon nicht zufrieden gibt: „Wenn Leute sich für eine Sache einsetzen, egal welche, dann gibt es immer die eine Person, die sagt: ,Wir haben ganz andere Probleme.’“ Herbon regt an: „Dann versuche doch, eines der Probleme zu lösen, und lass die Leute machen, wofür sie sich einsetzen.“

Maik und Annette Zoschke empfinden das als Verunstaltung der Muttersprache. So sieht es auch Martin Siemon: „Bitte verunstaltet unsere deutsche Sprache nicht. Deutschland war doch mal das Land der Dichter und Denker. Davon scheinen wir im Moment meilenweit entfernt zu sein“, analysiert Siemon. Bernd Sturzrehm dazu: „Diese Sorgen möchten andere Länder auch haben. Letztendlich schaffen wir uns noch selber ab.“

Ihr Newsletter für die Hansestadt und Umgebung Die wichtigsten Themen der Woche, Tipps und Nützliches aus Rostock und Umgebung - jeden Mittwoch frisch um 18 Uhr in Ihrem E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Marion Müller erzählt, sie habe Freunde, die das betreffe. Sie glaube, dass man den Menschen damit nichts Gutes tut. „Ich habe von Freunden das Gegenteil gehört. Sie möchten den Aufwand nicht und leben trotzdem ihr Leben. Die Ablehnung dieses Versuchs stößt auf eine breite Ablehnung in der Bevölkerung, wie ja die Diskussionen zeigen.“ Malte Rockmann hält fest: „Herrje, man könnte bei den Kommentaren denken, dass die Leute meinen, das Rathaus beschäftige sich jetzt die nächsten Wochen 24 Stunden am Tag mit der Einführung der Gendersprache.“

„Rostocker Rathaus ist ein gutes Vorbild, was Toleranz angeht“

Eileen Uwu aber findet: „Ich finde es schön, dass die Stadt es versucht – auch für einen Bruchteil der Bevölkerung ist es eine gute Sache, für die es sich lohnt zu kämpfen, damit sich diese Menschen nicht mehr als Außenseiter fühlen müssen. Ich denke, wenn wir alle offener mit solchen Dingen umgehen, dann müssen sich diese Menschen nicht mehr verstecken oder Angst haben, die Person zu sein, die sie sind. Ich denke, es ist ein guter Anfang von der Stadt, alle willkommen zu heißen. Wenn die Stadt nun versucht, genderneutral zu arbeiten, ist das eine Chance, jeden gleich zu behandeln. Ein gutes Vorbild, was Toleranz angeht.“

Von Juliane Lange