OZ-Leser über Greifswalder im Hungerstreik: „Die Arroganz der Alten ist unerträglich“

Greifswald/Berlin

Die Hungerstreikenden aus Greifswald, die in Berlin die große Politik zum Handeln auffordern, sie haben in dieser Woche über die Landesgrenzen Mecklenburg-Vorpommerns hinaus viel Aufsehen erregt. Sie sagen: „Wir brauchen jetzt mutige Menschen, die mitanpacken.“ Viele Leser unterstützen die Jugendlichen auf ihrem Weg, aber es gibt auch kritische Stimmen zur Aktion.

Gerhard Mantel schimpft: „Verwöhnte, gelangweilte Wohlstandsgören. In dem Alter habe ich, neben der Schule, auf dem Schrottplatz Schrott geschweißt, um mir ein Moped zu verdienen. Da war keine Zeit für solch einen Quatsch.“

Erika Wenzel ist ebenfalls skeptisch, rät: „Tut mir leid, das muss nicht sein. Denkt an Euer Leben. Und im Übrigen, bei Klimaschutz sind es vor allem auch andere Regierungen, die daran ermahnt werden sollen, die sich aber daran bestimmt nicht halten werden. Beginnt im Kleinen, in der eigenen Umgebung, etwas zu machen. Es gibt langsam mehr Land und Ecken für Insekten und so weiter. Und dann selber auch mal überlegen, was macht man auch verkehrt. Mit Gewalt etwas aufs Spiel zu setzen, das hat noch nie etwas gebracht.“

Tina Baer meint: „Was hätten die Mädels und Jungs in der Zeit wirklich Gutes fürs Klima oder die Umwelt tun können. Das bringt doch alles nichts.“

Sophie Handschuh zeigt sich ebenfalls wenig begeistert von der Aktion: „Als ob es irgendwen interessiert, dass irgendwelche Leute sich selbst dem Hungern aussetzen. Ich meine, wie respektlos muss man denen gegenüber sein, die wirklich Hunger leiden?! Um ein Gespräch mit drei Politikern zu führen.“

„So viel Courage und Mut ist die wahre und einzige Alternative“

Thomas Döscher glaubt an andere Wege: „Wenn die Jugend etwas ändern will, soll sie sich bilden und die Zukunft gestalten und die Entwicklung vorantreiben und nicht nur von Regierungen fordern. Durch Bildung und Entwicklung entsteht Veränderung und nicht durch Hungern und Fordern.“

Petra Renkes sagt: „Es ist die friedlichste Art des Protests, aber leider nicht die gesündeste. Als Elternteil wäre ich gespalten zwischen Sorge auf der einen Seite und Stolz für solch ein Durchhaltevermögen auf der anderen Seite.“

OZ-Leserin Liz Nm an dieser Stelle: „Ich hoffe, sie erreichen etwas mit diesem Hungerstreik. Es geht um ihre Zukunft. Mir tun die jungen Menschen unglaublich leid. Die Arroganz der Alten ist unerträglich.“

Emilia Sommer sieht es ganz ähnlich: „Diese jungen Menschen haben begriffen, was die destruktive, unsoziale, unökologische Politik der CDU in den letzten Jahrzehnten angerichtet hat. So viel Courage und Mut ist aktuell im ungebremsten Wahlkampf um Macht und Geld die wahre und einzige Alternative.“

Susan Trautwein-Köhler schließlich betont: „Die Jugend hat sich vorbildlich verhalten, um die Alten in der Corona-Krise zu schützen. Leider zeigen die Umfragen, dass die meisten Alten bei der Bundestagswahl nur an sich selbst denken und die Zukunft der nächsten Generation ihnen egal zu sein scheint. Ich wünsche den Jungen von Herzen alles Gute! Ich wähle grün, weil ich möchte, dass meine drei Kinder eine lebenswerte Zukunft haben.“

Von Juliane Lange