Rostock

Klar ist: Die Herdenimmunität ist ein sinnvoller Weg, um die Pandemie zu bekämpfen. Doch vielen Lesern bereitet die Impfung Bauchschmerzen, sie sehen schlicht von einer Immunisierung ab – aus den unterschiedlichsten Gründen. Die Folge: Im Land lagern ob der geringen Nachfrage Zehntausende Dosen ohne Abnehmer. Sind die Menschen in MV impfmüde? Leser versuchen, sich dieser Frage im Folgenden anzunähern.

Günter Hogrefe glaube nicht, dass die Bürger impfmüde seien. Es liege vielmehr an der Einstellung, vermutet Hogrefe und weiter: „Im Westen ist es fast selbstverständlich, sich impfen zu lassen. Ein Ostdeutscher sieht das ganz anders. Auch nach dreißig Jahren ist ein Unterschied da. Corona wird bleiben.“

Annika Lund schlägt daraufhin vor, dass „nun reichlich durchgekaute Ost-West-Gequatsche zu überdenken. Das liegt nicht am Bundesland, die Zahlen ziehen sich durch das gesamte Bundesgebiet. Man muss doch nun 30 Jahre nach der Einheit hier kein Schubladendenken mehr hervorkramen.“

„Mir wird schon nichts passieren“

Petra Eller wirft die Frage auf: „Wenn so viele Dosen über sind, warum werden sie dann nicht in Länder weitergegeben, in denen sie dringend benötigt werden?“ Nico Döring glaubt, nicht der Unwille der Menschen ist der Grund, sondern das Verfahren selbst. „Die erste Impfung (mit Termin) ist beispielsweise am 1. Juni. Dann muss man sechs Wochen warten bis zur zweiten Impfung, welche erst nach weiteren zwei Wochen offiziell ist. Das Ganze geht viel zu langsam.“

Gerd Mittelbach macht folgenden Grund für die sinkende Nachfrage aus: „Es ist wie bei Unwetterkatastrophen: ,Mir wird schon nichts passieren!’“ Und Michael Kummer sieht es so: „Das hat nichts mit Impfmüdigkeit zu tun, es gehen nur die Freiwilligen aus.“ Frieda Piper sagt: „Die Menschen haben einfach Bedenken – in sämtliche Richtungen.“

Frank Ffolda macht sich diese Gedanken: „Seitdem die Menschen realisiert haben, dass, wenn sie sich impfen lassen, sie sich selber immer und auch andere noch anstecken können, somit nicht immun sind gegen das Coronavirus, überlegen es sich die Leute zweimal, ob sie das Impfen mitmachen. Gerade auch in Hinblick darauf, dass viele Impfstoff-Anbieter jetzt schon eine dritte oder vierte Folgeimpfung in Aussicht stellen, da der sogenannte Schutz doch nicht so dauerhaft sein soll, wie anfänglich gedacht.“

„Ich bin geimpft, mein Kollege nicht. Und?“

Sven Röger kritisiert: „Es gibt sie halt, Menschen, die auf Kosten anderer leben, sich ständig über Maßnahmen und Einschränkungen aufregen, aber selbst dazu beizutragen, dass diese Maßnahmen und Einschränkungen nicht mehr notwendig sind, dazu ist man nicht bereit. Nach dem Motto: Wasch mich, aber mach mich nicht nass.“

Und wie steht es damit, andere im eigenen Umfeld von der Impfung zu überzeugen, wie Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) zuletzt appelliert hat? Olaf Netzel meint: „Ich muss gar nix. Ich bin geimpft, aber ich werde mit Sicherheit niemanden damit belästigen. Mein Kollege ist auch nicht geimpft. Und? Seine Entscheidung. Dann ist das so. Da werde ich nicht zum Erklärbär. Die Leute sind schließlich alle alt genug.“

Erik Eimer stellt erbost fest: „Die Menschen wollen ihr Leben von vor der Pandemie zurück und sind nicht bereit, die nötigen Schritte zu akzeptieren. Traurig, aber wahr. Ich hoffe, diejenigen stecken niemanden an und erkranken nicht.“

Von Juliane Lange