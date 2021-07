Rostock

Spätestens als Nachbarland Frankreich die Impfpflicht für das Pflegepersonal in Kliniken und der Altenhilfe vor wenigen Tagen auf den Weg gebracht hatte, war die Debatte auch hierzulande (neu) entfacht. Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) schließt eine Impfpflicht für diese Berufsgruppe bislang aus. Doch gibt es eine moralische Verpflichtung für die Angestellten? Das diskutieren die OZ-Leser.

Bea Trix etwa fragt: „Moralische Verpflichtung? Wer definiert denn, was moralisch richtig ist? Mir ist ein Pfleger ohne Impfung und mit Herz lieber als umgekehrt.“ Übrigens würden das auch viele hilfebedürftige Senioren so empfinden, sagt die Leserin.

„Wenn man Hilfe benötigt, fragt man nicht erst lange nach den Impfungen. Man ist dankbar für jede Unterstützung. Zudem gibt es alternative Methoden zum Schutz, wie es in der Pflege beispielsweise bei Durchfallerkrankungen, Grippe-Epidemien, Krankenhauskeimen schon immer gehandhabt wurde. Die meisten Senioren sind geimpft. Wir werden jetzt ab Herbst bei steigenden Zahlen das Resultat sehen.“

„Die Impfung schützt auch andere“

Carsten Rother arbeitet selbst in der Pflege, so lässt er zunächst wissen. „Für mich gab es die Überlegung nicht, mich nicht impfen zu lassen, allein um meine Patienten und schlussendlich auch mich selbst zu schützen. Ich habe meine zwei Impfungen ohne eine einzige Nebenwirkung hinter mich gebracht“, betont Rother, ebenso dass das Risiko einer Infektion und vor allem von schweren Covid-19-Verläufen durch die Corona-Schutzimpfung stark reduziert werden würde.

„Die bisher zugelassenen Impfstoffe waren in der klinischen Erprobung sehr wirksam. Die Studiendaten zeigen, dass die Wahrscheinlichkeit, an dem Virus zu erkranken, bei den gegen Covid-19 geimpften Teilnehmerinnen und Teilnehmern zwischen 70 und 95 Prozent geringer war als bei den placebo-geimpften Teilnehmerinnen und Teilnehmern.“ So fasst Rother für sich zusammen: „Die Impfung bietet nicht nur einen sehr guten individuellen Schutz vor der Erkrankung, sondern schützt auch andere.“

Ingo Mueller setzt an dieser Stelle hinzu: „Schade, dass man sich nicht zu einer Impfpflicht im Gesundheits- und Pflegebereich durchringen konnte, wie zum Beispiel in Frankreich.“

„Jeder Mensch hat Recht auf körperliche Unversehrtheit“

Dagmar Püschel indes ist es wichtig, zu betonen: „Es gibt keine Impfpflicht. Ob sich jemand impfen lässt oder nicht mit diesen neuartigen recht unerforschten Impfstoffen, das ist eine sehr persönliche Entscheidung. Dieser Druck, der aufgebaut wird, den finde ich unlauter.“

Katja Gehlert könne das alles nicht mehr lesen oder hören, kritisiert sie. „Warum zum Teufel müssen wir Pflegekräfte uns für alles und jeden verantwortlich fühlen? Sind wir nicht auch Dienstleister, wie es ein Friseur ist? Kaum zu glauben, aber tatsächlich habe ich auch ein Privatleben und eine private Meinung und kann sogar selbstständig denken. Ich benötige keine Bevormundung und meine Kollegen auch nicht.“

Ähnlich sieht es Anke Sommer: „Jeder Mensch hat das Recht auf körperliche Unversehrtheit. Das beinhaltet auch das Einstechen einer noch so kleinen Nadel in den eigenen Körper. Es sollte jedem freistehen, ob er sich impfen lässt oder nicht. Ich bin seit Februar geimpft, aber ich verstehe definitiv auch die Menschen, die Bedenken haben, sich impfen zu lassen.“

Annika Lund könne dafür kein Verständnis aufbringen, sagt: „Wer nach über einem Jahr Pandemie echt keine anderen Argumente hat als diesen Schwachsinn mit nicht genügend erforscht und Langzeitschäden, dem ist nicht mehr zu helfen.“ Für Björn Casapietra steht fest: „Zu den größten Errungenschaften des modernen Menschen gehört das Impfen. Entsetzliche Krankheiten und Seuchen sind plötzlich nicht mehr unabwendbares Schicksal, einst ein besonderes Glück.“

Von Juliane Lange