Rostock

Viele Experten sehen mit Blick auf die Infektionszahlen Deutschland schon auf dem Weg in die dritte Welle der Corona-Pandemie. Zuletzt warnte RKI-Chef Lothar Wieler: „Die dritte Welle hat begonnen.“

Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) sprach davon, dass sich die Bevölkerung auf weitere drei, vier schwere Monate einstellen müsse. Leser sehen vielfach das schleppende Impftempo als Ursache für das Anwachsen der Zahlen.

Schleppende Impfaktion – „Keine Lust mehr“

So schreibt René Hipke: „Unglaublich, wie schleppend es in unserer Republik vorangeht mit der Impfaktion. Dass die Leute langsam keine Lust mehr darauf haben und die ständig gleichen Phrasen der Politiker satthaben, ist fast nachvollziehbar. Die USA impfen zwei Millionen Menschen am Tag. Das ist mal ’ne Ansage. Und da wird jeder geimpft, der willig ist, und sich nicht über Reihenfolgen gestritten. Hier ist das Geheimnis zum Erfolg die Herdenimmunität. Da aber die EU nicht ausreichend Impfdosen gesichert hat, kann es natürlich auch noch drei bis sechs Monate dauern, bis ein Erfolg zu sehen ist.“

Petra Liebenstein wirft dazu die Frage auf: „Was nützt es, immer wieder zu betonen, dass Impfen am wichtigsten ist, wenn einfach ewig nicht genug Impfstoff kommt. Ich würde mich sofort impfen lassen, aber wenn das in dem Schneckentempo weiterläuft, bin ich wohl Ende des Jahres noch nicht dran.“

Enttäuscht über verschobenen Start bei Hausärzten

Ingo Mueller zeigt sich vom verschobenen Impfstart in den Hausarztpraxen enttäuscht, kommentiert es mit der Aussage: „Wir haben ja alle Zeit der Welt. Parallel dazu erhält jeder Selbstständige und Unternehmer seit einigen Tagen Post aus Schwerin, dass die Corona-Hilfen aus dem letzten Frühjahr nun hinterfragt werden, obwohl es damals ganz anders proklamiert wurde. Dafür werden ja die jetzigen Corona-Wirtschaftshilfen eingefroren. Da freut man sich doch, mit wie viel Hingabe und Einsatzbereitschaft die Pandemie bekämpft und der Wirtschaft geholfen wird, wo es nur geht.“

Klaus Rothemann meint, die Pandemie mache vieles offenbar: „Die Pandemie ist eine politisch desaströse Geschichte. Es liegt einiges im Argen. Ich hoffe, dass alle Impfwilligen wenigstens bis Mitte des Jahres geimpft wurden.“ Olaf Bernert schimpft: „Mann, Mann, Mann, in Israel impfen sie am Strand.“

„Wenn genug Impfstoff da wäre, ginge es schneller“

Pit Wenninger hält fest: „Erst die Katastrophe bei der Impfstoffbeschaffung, verursacht von der EU-Kommission. Jetzt die Konfusion bei den Impfungen. Das Chaos ist so groß, dass Biontech eine eigene Software für die Durchführung entwickelt.“

Brigitte Gruhlke-Peters ist überzeugt: „Wenn genug Impfstoff da wäre und die Hausärzte ab sofort impfen dürften, ginge es schneller. Übrigens: Die höheren Zahlen liegen nicht an der Öffnung des Einzelhandels, nach wenigen Tagen kann man die noch nicht merken.“ Jutta Tavenrath fragt nach der Zulassung für den russischen Impfstoff „Sputnik V“. Wieso dauert das so lange? Stehen wirtschaftliche und politische Interessen im Vordergrund?“

Dritte Welle ist vor allem „dritte Testwelle“

Mario Alonso sagt: „Die sogenannte dritte Welle ist vor allem eine dritte Testwelle. Wir sollten den Fokus wieder auf das Gesundheitssystem und den Schutz der vulnerablen Gruppen richten. Darum ging es ursprünglich mal, auch wenn dies mittlerweile vergessen wurde. Wenn wir so weitermachen, dann bringen wir unser Gesundheitssystem zurück zur Steinzeit.“

Annette Michelis ist unzufrieden, unterbreitet Vorschläge: „Wenn die Situation so schlimm ist, warum sollen die Hausärzte dann erst nach dem 19. April impfen? Warum wird die Priorisierung nicht aufgehoben? Callcenter hätten jetzt mal einen Sinn. Die Menschen anrufen und fragen, ob sie eine Impfung wollen. Termine machen, wenn gewünscht. Wer nicht will und sich dann später doch dafür entscheidet, muss dann eben warten. Es könnte alles so viel geordneter ablaufen“, glaubt Michelis.

Von Juliane Lange