Rostock

Der Schulstart am 2. August soll kontrolliert ablaufen, so will es die Landesregierung. Im dritten Schuljahr unter Pandemiebedingungen heißt das vor allem: Maske tragen sowie ein Impfangebot für mehr als 60 000 Schülerinnen und Schüler im Land.

So weit, so nachvollziehbar. Während die einen gute Erfahrungen mit Impfungen im Kindesalter haben, wie viele folgende Kommentare von Lesern zeigen, sind längst nicht alle Eltern mit den Plänen der Landespolitik einverstanden.

Volker Stein blickt zunächst zurück, erinnert sich: „Zu DDR-Zeiten sind wir auch geschlossen im Klassenverbund zum Impfen gegangen, und es hat keinem geschadet.“ Impfen – ja oder nein? Für Andreas Born ein klarer Fall: „Aber sicher. Das wurde in der Vergangenheit ja schon oft und erfolgreich praktiziert.“ Und auch Marita Thürkow sagt: „Auf jeden Fall würde ich impfen lassen.“

Jörg Schreiber indes meldet Zweifel an: „Mit Impfungen, die über lange Zeit entwickelt wurden“, würde er ja vielleicht noch zustimmen. „Aber das ist hier der kleine Unterschied.“ Auch Anja Siegert meint: „Bloß nicht.“

„Es ist schon der beste Schutz“

Annemarie Sachtleber betont knapp: „Nein.“ Und Cornelia Schriefer erwidert daraufhin: „Das Prinzip, der jetzt gegen das Coronavirus angewandten Impfungen, ist, soviel ich weiß, ja auch ein langjährig erprobtes – es musste halt auf das neue Virus angepasst werden. Und da das priorisiert wurde, die richtigen Leute dran saßen und es vermutlich auch lukrativ war, hat es relativ schnell funktioniert“, vermutet die Leserin und erklärt weiter. „Ich bin ja auch ein DDR-Impfkind und war froh, als ich jetzt endlich alt genug war und meine Corona-Schutzimpfungstermine wahrnehmen konnte. Es ist schon, neben vernünftigem, vor Infektionen schützendem Verhalten, der beste Schutz“, meint Schriefer.

Solange es kein Zwang ist, entscheidet jeder für sich selbst

Mit Hildsche Herder meldet sich ebenfalls eine Befürworterin der Impfungen für Kinder zu Wort: „Ja, ich würde mein Kind in der Schule impfen lassen. Und ich bin niemand, der bedenkenlos Medikamente glorifiziert. Ich gehöre eher zu den kritischen Verbrauchern, was sich auch auf Medizin ausdehnt. Mit Corona und Coronaimpfungen habe ich mich wirklich ausführlich beschäftigt und bin für mich zu dem Schluss gekommen, dass sowohl ein Vector-Impfstoff als auch einer der mRNA-Impfstoffe ein extrem niedriges Risiko bergen. Der Nutzen dieser Impfstoff ist dagegen immens. Also habe ich mich impfen lassen und würde auch meine Kinder jederzeit damit impfen lassen.“

„Warum erst ab 16 Jahren?“

Diana Fischer aber ist die neuerliche Diskussion zu dem Thema zu viel. „Jedes Mal darüber zu diskutieren, nervt langsam. Inzwischen sollte sich jeder ausreichend informiert haben und sich seine eigene Meinung gebildet haben. Solange es kein Zwang ist, entscheidet jeder für sich selbst. Dann soll bitte aber auch die Entscheidung jedes Einzelnen respektiert und nicht diskriminiert werden. Jeder muss dann aber auch mit den entsprechenden Konsequenzen leben. Entweder mit den Nebenwirkungen, die durch eine Impfung auftreten können oder auch nicht. Oder eben auch damit, dass bei „nicht-geimpft-sein“ man gegebenenfalls auf einiges verzichten muss, was für Geimpfte und Genesene möglich ist. Die Entscheidung hat jeder selbst in der Hand. Und wer der Meinung ist, er möchte sich nicht impfen lassen, soll dann bitte aber auch nicht jammern, wenn es ihn erwischt und er später mit Long-Covid-Folgen zu kämpfen hat. Für mich zählt nur eins – meine eigene Gesundheit und die Rücksicht gegenüber meiner Mitmenschen. Safety first!“

Markus Faber Faberchen wirft die Frage auf, warum erst ab 16 Jahren? „Eine Impfung ist möglich ab zwölf Jahren, warum wieder ein Sonderweg in MV?“

Eltern sollten mit ihrem Kind diese Entscheidung treffen

Björn Casapietra hält fest, selbstverständlich würde er seine Kinder impfen lassen. „Ich wurde in meiner Kindheit in der DDR auch in der Schule geimpft. Gegen alle möglichen Krankheiten und Erreger. Eines der wenigen Dinge, die die DDR tatsächlich richtig gemacht hat. Die Tatsache, dass so viele heute so etwas ablehnen, ist der beste Beweis für die Wohlstandsverwahrlosung in unserer Gesellschaft. Der Impfstoff ist das größte Glück, was wir in dieser Pandemie haben. Er ist in Deutschland ordentlich zugelassen und wird weltweit verimpft.“

Martin Emmig schließlich ist überzeugt: Die Entscheidung liege bei den Eltern. „Und jede Entscheidung muss akzeptiert werden, statt sich täglich gegenseitig zu bekehren, zu distanzieren oder gar Vorwürfe zu machen. Das Impfen in den Schulen und die alleinige Entscheidung für 16-Jährigen empfinde ich persönlich eher als fragwürdig und nicht angebracht, denn es sind nun mal Jugendliche und keine Erwachsenen. Es ist eine Generation, welche zum Großteil massiv mainstreamgeleitet aufwächst. Dazu kommen Themen, wie Gruppenzugehörigkeit, Mobbing, Druck in Sozialmedia (Instagram, Snapchat). Wenn Eltern, gemeinsam mit ihrem Kind, diese Entscheidung treffen, dann sollte dieses ohne jeglichen Druck beim Hausarzt durchgeführt werden“, rät Emmig.

Von Juliane Lange