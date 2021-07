OZ-Leser über Madsen ohne Maske bei EM-Spiel: „Er ist auch nur ein Mensch“

Rostock

Sie stehen immer unter Beobachtung: Wenn vermeintliche Verfehlungen von Politikern aus ihrem Privatleben publik werden, ist zumindest eine Diskussion so gut wie sicher. So ist es nun auch im Fall von Claus Ruhe Madsen. Als Rostocker Oberbürgermeister erfährt er von der Öffentlichkeit meist viel Zustimmung für seine pragmatische und glaubwürdige Art, für seinen Kurs in der Pandemie.

Doch ein Bild von ihm bei der EM beim Spiel Dänemark-Tschechien vom vergangenen Samstag und ausgetragen in Aserbaidschans Hauptstadt Baku zeigt ihn jubelnd. Das Pikante: ohne Maske. Leser diskutieren über den Vorfall.

„Er ist sicherlich Vorbild als OB, aber da ist er privat“

Uwe Buntrock sagt: „Es fahren auch deutsche Fans zu Spielen ihrer Mannschaft, ohne Maske.“ John W. Creasy meint: „Er ist sicherlich Vorbild als OB, aber da ist er privat.“ Creasy fordert „Verhältnismäßigkeit und Differenziertheit“ in der Angelegenheit ein.

Angelika Grabo aber findet: „Ist echt grenzwertig.“ Und Roland Bohnhof ergänzt: „Soweit ich das gelesen habe, ist dort Maskenpflicht. Okay, es hält sich keiner dran, aber als Bürgermeister ist er eine Person der Öffentlichkeit. Er sollte sich an die Regeln halten. Zu Hause durchgreifen und selbst Regeln missachten, ist schon eine ziemlich krasse Nummer. Ich glaube im Übrigen auch nicht, dass jeder dort geprüft wird zwecks Impfung und negativem Test. Er hat somit einen echten Fehler gemacht. Ich bin auf seine Rechtfertigung gespannt.“

Anja Domke reagiert darauf wie folgt: „Person der Öffentlichkeit? Ich sehe da einen privaten Fußball-Fan, den zufällig eine Kamera eingefangen hat. Daher sei es nicht unsere Aufgabe, so Domke, andere Privatmenschen zu verurteilen.

„Wenn keiner hinguckt, sind die oberen Herren was Besseres“

Thomas Schlick wiederum holt ein Zitat Madsens aus der jüngeren Vergangenheit hervor: ,In aller Regel haben wir es selbst in der Hand, ob wir uns infizieren oder nicht.’ Und Christian Schubert: „Ja, so ist es eben. Wenn keiner hinguckt, sind die oberen Herren doch was Besseres.“

Bernd Sturzrehm notiert: „Vielleicht sollte man nicht vergessen, dass der OB auch ein Mensch mit Schwächen und Fehlern ist. Das macht ihn aber auch so sympathisch.“ Jochen Feege leitet aus dem Vorfall diese Schlussfolgerung ab: „Nur gut, dass der Osten keine anderen Probleme hat und Blockwarte die Einhaltung der Corona-Regeln überwachen. Hat sich offensichtlich nichts geändert seit 89.“

Rosy Zedler indes verteidigt Madsen auf ganzer Linie. „Da hat ein Mensch, der ein hervorragender Bürgermeister ist, ein Bier getrunken und dabei keine Maske getragen. Davon geht die Welt nicht unter.“ Christian Baumgart hält schließlich noch fest: „Trotzdem. Cooler Typ und Oberbürgermeister!“

Von Juliane Lange