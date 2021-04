OZ-Leser über Privilegien für Geimpfte: „Spaltet Bevölkerung weiter“

Rostock

Sollen Menschen, die gegen SARS-CoV-2 geimpft sind, wieder mehr Grund- und Freiheitsrechte erhalten? Es ist diese Frage, die auch von OZ-Lesern seit Wochen hitzig diskutiert wird. Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) sagt: Es gehe dabei nicht um Vorrechte, sondern darum, „dass wir vollständig Geimpfte so behandeln können wie negativ Getestete“. Vorliegende Studienergebnisse weisen darauf hin, dass die Impfungen vor Infektion und Erkrankung schützen und zudem verhindern, dass Geimpfte das Virus weitergeben.

Der Greifswalder Medizinethiker Hartmut Bettin indes plädiert in dieser Phase der Pandemie dafür, Geimpfte und Ungeimpfte weiter aus Gerechtigkeitsgründen gleich zu behandeln. „Zumutbare Belastungen wie Abstand halten, Masken- und Testpflicht sollten auch weiterhin für Geimpfte gelten.“

„Das ist der völlig falsche Zeitpunkt“

Werner Ehmke mahnt: „Unsere Politiker sollten vor dem Reden nachdenken. Erst Kanzleramtschef Braun mit ‚Urlaub im August‘, dann Spahn mit ‚mehr Freiheiten‘.“ Die Bevölkerung werde verunsichert, so Ehmke.

Elke van Alen setzt hinzu: „Das ist der völlig falsche Zeitpunkt. Erst müssen wir in besserem Fahrwasser sein.“ Und Uwe Buntrock erneuert die Forderung, wonach „vorher aber jeder Bundesbürger die Möglichkeit bekommen sollte, sich impfen zu lassen.“

An dieser Stelle ergänzt Marvin Thesen. „Solange nicht jeder die Chance hatte, sich zu impfen, soll es keine Ungleichbehandlung geben.“ Wenn aber jeder sich hätte impfen können, dann höre die Solidarität mit den Unsolidarischen auf, betont Thesen. Ungeimpfte Kinder gehörten schließlich auch nicht in die Kita. „Das ist bereits seit Längerem gesellschaftlicher Konsens. Und so muss es auch nach der Corona-Impfung sein.“

Es geht um Grundrechte, nicht um „Privilegien“ für Geimpfte

Remo Rönnpagel befürchtet: „Das ist dann wohl der Startschuss zu einer weiteren Spaltung der Bevölkerung, für den Run der Gutbetuchten auf den Impftourismus und eine indirekte Impfpflicht.“ Kay Nadolny hält fest: „Spätestens wenn alle im Land ein Impfangebot bekommen haben, sollten die Geimpften auch wieder alles machen dürfen. Und das Gerede vom Zwang ist dann albern, denn klar gibt es haufenweise Regeln, die wir ansonsten ja auch nicht Zwang nennen. Zum Beispiel heißt es ja nicht Bezahlzwang, wenn man im Supermarkt einkauft. Wer nicht bezahlen will, obwohl er könnte, kann eben nicht einkaufen.“

Rainer Langholz gibt Folgendes zu bedenken: „Ich gehe davon aus beziehungsweise hoffe ich, dass Mitbürger, die eine SARS-CoV-2-Impfung ablehnen, zukünftig ohnehin vom gesellschaftlichen Leben (Kino-, Restaurant-, Theaterbesuche, Sportangebote oder Hotelübernachtungen) ausgeschlossen werden. Zudem bin ich gespannt, wie Urlaubsländer, die von der Pandemie stärker betroffen waren/sind als Deutschland, auf ungeimpfte Touristen reagieren.“

Dazu ein Kommentar von Thomas Zimmermann, der fragt: „Warum sollten Geimpfte denn keine Privilegien erhalten? Ich darf jetzt wegen der Pandemie nicht reisen. Daran ändert sich doch nix, wenn Geimpfte reisen dürfen. Mein leben ändert sich dadurch nicht im Geringsten. Wenn ich mich dann impfen lasse, darf ich dann halt auch wieder mehr machen. Ist doch gut.“

„Gibt kein richtig oder falsch“

Ricardo Karlo sagt, selbst wenn er geimpft sei, werde er weiterhin Menschenansammlungen meiden und weiter einen Maske tragen. „Der Grundgedanke ist richtig und die Regeln sind – so hoffe ich zumindest – sinnvoll. Man will ja auch nicht die MNS-Pflicht für Geimpfte aufheben, und dann immer schauen, ob die Person tatsächlich geimpft ist.“

Martin Müller schließt: „Ich denke, diesen Sachverhalt kann man gar nicht ‚richtig‘ bewerten. Für mich scheint es hier kein richtig oder falsch zu geben.“

Von Juliane Lange