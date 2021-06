Rostock

Der Versuch, das Land mithilfe härterer Maßnahmen bei der Rückkehr aus Risikogebieten vor einer möglichen vierten Corona-Welle nach der Sommer-Saison zu schützen, hat unter Lesern eine kontrovers geführte Debatte ausgelöst. Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) sprach sich in der Sache zuletzt für ein bundeseinheitliches Vorgehen aus.

Marlen Voit meldet Unklarheit bezüglich der Überlegungen an, schreibt: „Es gibt Lockerungen bei der Testpflicht für Urlauber, die nach MV kommen. Das heißt ja, dass sie nur noch einen Test bei der Anreise machen müssen. Aber bei Reiserückkehrern zwei Tests im Abstand von fünf Tagen und in dieser Zeit Quarantäne? Es kommen Reisende zum Beispiel mit dem Flugzeug auf die Insel Usedom und brauchen nur einen Test, aber der Urlauber, welcher mit demselben Flugzeug aus dem Urlaub in einem EU-Land nach Hause nach MV kommt, muss zwei Tests haben und in Quarantäne?“

Richard Striegel zürnt, Politiker hätten Maß und Mitte verloren. „Vielleicht sollte man endlich wieder auf den Boden des Grundgesetzes zurückkehren, Freiheitsrechte wieder herstellen. Die Lage rechtfertigt das nicht mehr.“

„Diese Fußball-EM wird uns noch um die Ohren fliegen“

Carsten Rother fragt daraufhin: „Warum soll man nicht die Einreise aus Risikoländern stärker kontrollieren? Nehmen wir aktuell Indien. Soll jetzt jeder ungehindert und ohne jegliche Kontrolle hier einreisen können? Wenn es so sein soll, sind wir schneller im Lockdown, als uns allen lieb ist“, erklärt Rother, der noch ein Beispiel parat hat. „In Berlin wurde bei einem Teil einer Grundschulklasse und der Klassenlehrerin die indische Mutante nachgewiesen.“ Da müsse man reagieren, so der Leser.

So sei die Frage, wie verhindert werden könne, dass die vierte Welle und ein Lockdown kommen. „Ich darf nur einmal an das Frühjahr 2020 erinnern. Da hatte eine Ärztin im Januar bei einem Mitarbeiter der Firma Webasto Covid-19 festgestellt und gewarnt: ,Leute, da kommt was auf uns zu. Keiner wollte das hören, bis dann im März alles dichtgemacht werden musste. Den Politikern wird immer vorgeworfen, sich nicht rechtzeitig Gedanken zu machen. Jetzt tun sie es, und alle schreien wieder.“

Cora Brami meint: „Nicht nur im Schatten der neu gewonnenen Leichtigkeit breitet sich die Delta-Variante in Europa aus. Diese Fußball-EM wird uns noch um die Ohren fliegen.“ Die vierte Welle werde durch Unvernunft und Ungeduld geradezu provoziert, so die Leserin.

OZ-Leser finden Lockerungen aktuell unpassend

Und auch Anne Tanke glaubt: Lockerungen seien im Moment keine gute Idee. „Selbst in Israel, wo so viele Menschen geimpft sind wie in kaum einem anderen Land der Welt, wurde die Maskenpflicht aufgrund der Delta-Variante wieder eingeführt.“

Sigrid Ellies Marquardt wirft schließlich die Frage auf: „Muss man derzeit unbedingt in Urlaub fliegen? Ich frage mich, wie unsere Großeltern überhaupt überlebt haben. Die sind nie in den Urlaub gefahren.“ Marquardt hat dafür die Bezeichnung „Urlaubsegoismus“ gefunden.

