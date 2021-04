Rostock

Vor zwei Jahren schon sorgten Pläne zum Bau einer Moschee am Rostocker Holbeinplatz für Aufregung. Es gab Proteste, das Vorhaben scheiterte letztlich an den Pachtgebühren. Nun ein erneuter Anlauf und wieder gibt es eine Debatte, auch Leser äußern sich. Nach jüngsten Plänen soll das muslimische Gotteshaus im neuen Baugebiet „Groter Pohl“ in der Südstadt entstehen.

Andreas Elm von Liebschwitz betont, dass „jeder seine Religion ausüben soll, wie er mag“. Gleichzeitig sei ihm die strikte „Trennung von Staat und Kirche, egal welcher,“ wichtig.

„Islam gehört nicht uneingeschränkt zu Deutschland“

Daniel Kahlert wirft kritisch ein: „Wieso fragt man in einem demokratischen Staat eigentlich nicht mal das Volk, ob es so was hier haben möchte? Eine Moschee gehört zum Islam, okay, aber der Islam gehört aus meiner Sicht nicht uneingeschränkt zu Deutschland, nur weil vielleicht ein Bundespräsident dies mal behauptet hat. Nicht jede Kultur und jede Religion passen in einem historisch anders geprägten Raum oder Land zusammen. Es hat nicht umsonst auch in der Geschichte genug Beispiele für Unruhen oder sogar Kriege zwischen Kulturen und Religionen gegeben.“

Manuela Woltersdorf gehe mit dem Vorhaben konform, „solange da keiner vom Turm spricht“, erklärt sie. „Ich würde mir vorkommen wie im Ausland. Das gehört nicht zu Deutschland.“

„Ort der Begegnung und ein Zeichen für die Weltoffenheit“

Sven Krüger setzt dem entgegen: „Auch wenn ich gewiss kein Freund organisierter Religion bin, so freut es mich, dass unsere muslimischen Mitbürger bald einen adäquaten Gebetsort erhalten sollen. Er wird, so hoffe ich, zu einem Ort der Begegnung und ein Zeichen für die Weltoffenheit unserer schönen Hansestadt.“

Ekkehard Lausler hält daraufhin fest: „Selbstverständlich können sich hier Religionen im Rahmen der geltenden Gesetze frei organisieren, und es ist irrelevant, ob ein nichtreligiöser Bürger davon ein ‚Freund‘ ist oder nicht – und Muslime sind keine ‚Mitbürger‘, sondern Bürger mit gleichen Rechten und Pflichten. Sie und andere religiöse Menschen haben das Recht, sich zum Beten zu versammeln (und auch andere zum Gebet einzuladen), und andererseits hat natürlich jede(r) das Recht, Glaubensinhalte dieser oder jener Religionsgemeinschaft abzulehnen oder uninteressant zu finden. Dies alles ist in einer säkularen Gesellschaft (Stadt) selbstverständlich und hat nichts mit einem besonderen ‚Zeichen für die Weltoffenheit‘ der Hansestadt zu tun.“

Sebastiano Sarcià fügt noch das umgekehrte Beispiel an: „Ich freue mich auch, wenn ich höre oder lese, dass in irgendeinem islamischen Land eine Kirche oder eine Synagoge gebaut oder restauriert wird.“

„Gleiches Recht für alle“

Simon Beyer meint: „Solange Kirchen lautstark bimmeln dürfen, ist es auch okay, wenn ein lauter Muezzin erschallt. Gleiches Recht für alle. Ich persönlich denke, dass eine App als Gebetsruf, für welche Religion auch immer, die bessere Wahl wäre. Schließlich bedeutet Religionsfreiheit ja eigentlich auch Freiheit von Religion. Alternativ könnte man auch einfach sämtliche Ruhestörungs-Paragrafen komplett abschaffen.“

Von Juliane Lange