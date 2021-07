OZ-Leser über Verschärfungen für Ungeimpfte: „Politik spaltet Gesellschaft“

Rostock

Sollten Geimpfte – zumindest bei hohem Infektionsgeschehen – mehr Rechte erhalten als Ungeimpfte? Seitens der Politik mehren sich die Stimmen, die diese Frage mit Ja beantworten. Doch es gibt auch einigen Widerspruch. Viele Leser üben scharfe Kritik an den neuerlichen Rufen in diese Richtung und wollen stattdessen an dem Verfahren festhalten, wonach Geimpfte, Genesene und Negativ-Getestete gleichgestellt sind und dieselben Rechte und Freiheiten genießen.

Alles andere würde die Gesellschaft spalten, befürchtet beispielsweise René Butze Thomsen. Jene Forderungen würden ihn „stark an die Politik der 30er-Jahre erinnern“, so Thomsen.

„Politik treibt Spaltung der Gesellschaft voran“

In der Debatte fällt immer wieder das Stichwort: „Impfverweigerer“. Michael Kummer führt dazu aus: „Ich gehe davon aus, dass die sogenannten Verweigerer keinen Wert darauf legen, dass wegen irgendwas Rücksicht genommen werden müsste. Man sollte eher Rücksicht auf die nehmen, die warum auch immer, gedacht haben, sie könnten sich eine neue Freiheit erimpfen ... die man dann in der gleichen Quarantäne wieder trifft. Die Politik treibt mit ihrem Duktus die Spaltung der Gesellschaft weiter voran und holt Schwung für eine neue Politik der Unverhältnismäßigkeit.“

Tanja Achtmann fragt: „Wer gibt den Politikern eigentlich das Recht, so über uns zu verfügen?“ Als „Frechheit“ bezeichnet Achtmann das aus ihrer Sicht gesendete Signal seitens der Politik, die „Menschen verurteilt, die noch unsicher sind oder Ängste haben bei der Impfung. Ungeimpfte Menschen würden so zum Sündenbock abgestempelt. Ich persönlich habe alle Maßnahmen mitgemacht, um mich und andere zu schützen. Aber mein Verständnis endet, sofern man in meinen Augen zur Impfung genötigt wird. Jeder muss es selber entscheiden und diese Entscheidung muss akzeptiert werden.“

Christian Kasprzak meint: „Weil nicht sein kann, was nicht sein darf. Sollte doch jemand Corona gesund überstanden haben, gilt: dreimal G. Genesen, geimpft, getestet. Gesund wurde abgeschafft.“

„Vielleicht haben Menschen einfach nur Angst?“

Marie Edler stellt zur Diskussion: „Vielleicht haben die Menschen einfach nur Angst sich impfen zu lassen, da es immer wieder mutiert?“ Inka Reblin wiederholt die oft gestellte Frage, „aus welchem Grund Geimpfte mehr Rechte und Freiheiten haben sollten als Ungeimpfte, wenn ein Geimpfter ebenso das gefährliche Virus verbreiten kann oder sich infizieren kann. Wie sollte sich dieser Umstand denn positiv auf die Bekämpfung der Pandemie auswirken, wenn dem so wäre, dass Ungeimpfte mehr Rechte haben?“

Antje Hückstädt erläutert an dieser Stelle: „Muss man immer wieder erklären, dass Geimpfte genauso infektiös sind und das Virus weiterverbreiten können wie Ungeimpfte. Die Spaltung der Gesellschaft wird durch die Regierung weiter vorangetrieben. Wie jeder einzelne seine Gesundheit schützt, sollte jedem selbst überlassen bleiben. Die Impfung mildert möglicherweise nur den Krankheitsverlauf. Man schützt damit seine eigene Gesundheit, aber nicht die der anderen. Auch Ungeimpfte können einen milden Krankheitsverlauf erwarten oder gar nicht erst erkranken nach einer Infektion.“

„Geimpfte sollten ihr Leben wieder zurückbekommen“

Auch wird die Frage besprochen, ob es sich hierbei um eine Impfpflicht durch die Hintertüre handele. Fritz Kassler sagt dazu: „Kein Mensch wird gezwungen, in die Kneipe zu gehen. Es gibt keine Pflicht zum Besuch einer Gaststätte. Wo ist die Hintertür?“

Harald Wagner ist der Auffassung, dass „einige immer noch nicht kapiert zu haben scheinen, dass Grund- und Menschenrechte nicht verhandelbar sind. Und dieses ständige Gerede über die Impflicht. Was soll das bringen? Liebe Politiker aller Länder, dann geht doch bitte her und führt die Impflicht ein. Würde ich persönlich begrüßen.“

Und Rajko Hartmann notiert: „Entweder Impfpflicht oder eben nach dem Motto: Wer nicht will, hat Pech gehabt. Ich habe irgendwie keine Lust mehr darauf, dass eine Gruppe, die Gesellschaft in Geiselhaft nimmt.“

So sieht es schließlich auch Sven Gudd. „Ist doch richtig, dass die Menschen, die geimpft sind, Lockerungen nutzen können ohne andere – im Vergleich zu Ungeimpften – zu gefährden. Und wenn nur noch Geimpfte in Kinos, Restaurants und Konzerte gehen können, sinkt die Infektionsgefahr nochmals. Und wir sind ja jetzt an einem Punkt angekommen, an dem jeder, der eine Impfung will, auch eine mit dem Impfstoff seiner Wahl bekommen kann. Und wer das nicht möchte, gut. Aber dann sollten sie halt auch bereit sein, Einschränkungen hinzunehmen. Denn die Geimpften sollten jetzt ihr Leben Stück für Stück wieder zurückbekommen.“

Von Juliane Lange