Freitags an den Badesee statt ins Büro: In Belgien könnte das für Arbeitnehmer bald möglich sein. Die Regierung hat eine Vier-Tage-Woche beschlossen. Wäre das auch etwas für Deutschland? Unter den OZ-Lesern ist das Modell umstritten. Welche Nachteile sie sehen.

OZ-Leser über Vier-Tage-Woche in Belgien: „Familienfreundlich ist das nicht“

Wirtschaft - OZ-Leser über Vier-Tage-Woche in Belgien: „Familienfreundlich ist das nicht“

Wirtschaft - OZ-Leser über Vier-Tage-Woche in Belgien: „Familienfreundlich ist das nicht“