OZ-Leser über illegale Impfaktionen: „Zeigt, wie verzweifelt die Menschen sind“

Lübeck

Die mediale Aufmerksamkeit ist ihm stets sicher: Zuletzt machte der Lübecker Laborarzt Winfried Stöcker mit seiner mutmaßlich illegalen Impfaktion am Lübecker Flughafen bundesweit Schlagzeilen. Dort, der Flughafen gehört dem Unternehmer und promovierten Mediziner, sollen am Wochenende 107 Personen mit dem von ihm selbst entwickelten, jedoch nicht zugelassenen Corona-Impfstoff geimpft worden sein, bevor die Polizei die Aktion beendete.

Schon 2020 präsentierte er einen selbst entwickelten Corona-Impfstoff. Als das zuständige Paul-Ehrlich-Institut ihm nicht schnell genug reagierte, entschied Stöcker, trotzdem mit der Impfung loszulegen. Auch in Grevesmühlen gab es einen Vorfall mit dem Impfstoff. Hier tauchte eine Frau auf, die womöglich mit dem Vakzin geimpft worden ist. Leser reagieren sehr unterschiedlich auf die Geschehnisse.

„Was geht in deren Köpfen vor?“

Für Katinka Rosenstiel zeige das alles nur, „wie verzweifelt die Menschen sind, die so unter Druck gesetzt werden. Sie hoffen auf den Impfstoff von Prof. Stöcker und dass dieser keine großen Nebenwirkungen hat.“ André Deutschländer aber frage sich ernsthaft, „was in den Köpfen derjenigen vorgehen muss, die sich einen nicht zugelassenen Impfstoff spritzen lassen“.

Auch bei Rolf-Peter Krull ruft die Vorgehensweise Kopfschütteln hervor: „Absurd, es gibt hier tatsächlich Leute, die lieber einem völlig unbekannten Impfstoff trauen, als den milliardenfach geprüften und verimpften Impfstoffen. Wer jetzt noch nicht begriffen hat, was für Trolle sich im Netz tummeln, muss blind sein.“ Didier LeFebvre meint dazu: „Mixt in seiner Küche ein Gebräu zusammen und wenn man ihm verbietet, dass an Dritten anzuwenden, dann schreit er ,NS-Staat’. Hat dieser Typ gar nichts gelernt?“

„Sollen die Leute sich impfen lassen“

Jan-Dierk Timm hält dagegen, beschwichtigt: „Meine Güte, wenn sein Impfstoff hilft und wir so noch mehr Immune bekommen. Sollen die Leute sich impfen lassen. Wer weiß denn, wie viele Booster-Impfungen wir noch brauchen von Biontech und den anderen.“

Brigitta Gerecke fügt an: „Er scheint mir glaubwürdiger, als die staatliche Impfmafia, die dafür sorgt, dass die Impfopfer/Toten möglichst nicht bekannt werden.“

Florian Wolf glaubt: „Der könnte sich dumm und dusselig verdienen mit seinem Impfstoff, wenn er denn den offiziellen Weg gehen würde, ich verstehe ihn einfach nicht. Klar müsste er erst investieren und es würde dauern, das aber wäre doch eigentlich sein geringstes Problem. Er könnte einen enormen Beitrag gegen die Pandemie in der Welt leisten. Schade, dass er die Sache so händelt und dass er sich vermutlich nicht überzeugen lassen wird, den korrekten Weg zu gehen.“

Von Juliane Lange