OZ-Leser über kostenpflichtige Corona-Tests für Kinder: „Unmöglich sowas“

Dass am 31. Dezember auch für Kinder ab 12 Jahren Schluss ist mit kostenlosen Corona-Tests, hat zu einer hitzigen Debatte unter Lesern geführt. Nachdem bereits ab 11. Oktober die Bürgertests für ungeimpfte Erwachsene kostenpflichtig wurden, tritt diese Regelung zum Ende des Jahres auch für Teenager in Kraft.

Hintergrund ist, dass die Ständige Impfkommission (Stiko) eine Corona-Impfung erst seit Mitte August für Kinder von 12 bis 17 Jahren empfiehlt. Somit handelt es sich um eine Übergangsfrist und die damit verbundene Möglichkeit, sich impfen zu lassen, bevor auch sie für einen Abstrich bezahlen müssen.

„Eltern, die kein Geld haben, lassen Kinder dann zu Hause“

Stephan Müller übt massiv Kritik: „Und die Eltern, die kein Geld haben, lassen dann die Kinder zu Hause. Alles ist teurer geworden, manche sind schon am Limit. Und wer leidet wieder bei den Gesetzen, die Kinder. Ich denke, jetzt reicht es.“ Michael Kummer bedient sich folgender Formulierung, um seine Haltung deutlich zu machen. „Wer die Musik bestellt, soll sie auch bezahlen.“

Rosa Traum findet: „Unmöglich sowas. Was machen die Leute, die zwei Kinder haben, in Teilzeit arbeiten, sprich die, bei denen das Geld nicht so locker sitzt.“ Thomas Stahl ärgert sich: „Ach und dann ist das immer noch kein Impfzwang? Alles freiwillig?“

„Jeder Mensch kann sich kostenlos impfen lassen“

Ina Müller Kähler will ehrlich sein, so schickt sie es vorweg: „Die Impfung ist umsonst und kostengünstiger als die ollen Tests. Die Stiko hat auch eine Empfehlung gegeben. Ergo, wer sich nicht impfen lasse möchte, warum auch immer, könnte auch die Tests bezahlen. Die Schulmaterialien muss das Elternhaus ja auch stellen oder die Kosten für die Masernimpfung zum Schulbesuch übernehmen.“ Auch Miki Buchholzer meint: „Die Erwachsenen sind die Schuldigen, die sich nicht impfen lassen. Und die Kinder müssen darunter leiden.“

Udo Burkhardt sieht es so: „Jeder vernünftige Mensch kann sich kostenlos impfen lassen. Ich bin auch geimpft und sehe nicht ein, warum Steuergelder für Impfverweigerer und ihre ständigen Corona-Tests ausgegeben werden sollen. Zumal es lange dauern kann, und die meisten Intensivstationen jetzt mit Impfverweigerern voll sind, die unser Gesundheitssystem belasten.“

„Wo ist da die Fairness?“

Dennis Klatti hält dagegen: „Fairness. Ich als Nichtraucher habe auch nichts dagegen, wenn ein Raucher ins Krankenhaus muss, weil es ihm nicht gut geht, aber alle Nichtraucher müssen es mitbezahlen.“ Zum Punkt Gerechtigkeit äußert sich auch

Uwe Neumann: „Angeblich würden die Geimpften die Tests für die Ungeimpften zahlen, aber keiner sagt etwas darüber, dass die Ungeimpften die Impfung der Geimpften zahlen. Wo ist da die Fairness?“ Benny Hinze wiederholt noch mal eindringlich: „Aber ich zahle doch als Ungeimpfter auch in die Kassen ein. Ich zahle doch als Arbeitnehmer auch für die Arbeitslosen ein und und und“, woraufhin Nico Rossi entgegnet: „Deswegen können Sie sich auch kostenlos impfen lassen. Würde dann nämlich allen weiterhelfen.“

Jenny Bleck wirft schließlich noch ein: „Im Grunde sollte man sich nur fragen, was die Kosten für diese ständigen Testungen anders investiert gebracht hätten. Lüftungsanlagen et cetera.“

