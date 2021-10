OZ-Leser über stagnierende Corona-Impfungen: „Dann hilft nur noch Zwang“

Rostock

Wie lassen sich mehr Menschen von einer Impfung überzeugen? Einer Frage, der sich die künftigen Ampel-Koalitionäre stellen müssen angesichts vor sich herdümpelnder Impfzahlen. Doch das wird schwer, wie eine aktuelle Forsa-Umfrage zeigt. Demnach wollen sich 65 Prozent der Ungeimpften auch weiterhin nicht impfen lassen. Leser nun nehmen das zum Anlass, um ihre Argumente auszutauschen.

Marty Wi versucht es mit Ironie: „Es gibt tatsächlich Menschen, die über ihren eigenen Körper selber bestimmen wollen? Unglaublich und wie unverschämt!“ Annette Schulz gibt zu bedenken: „Warum gibt es im Bundestag die 3G-Regelung? Für mich heißt das, es sind auch dort nicht alle geimpft. Und die Verhöhnung des normalen Bürgers kommt noch dazu: über 700 Abgeordnete auf einem viel zu kleinen Raum (wurde ursprünglich für weniger Leute gebaut).“

„Wer nicht will, der muss auch nicht“

Christoph Stiehm sei dafür, so beschreibt er es, „dass es jeder selbst zu entscheiden hat. Wer sich impfen lassen will, der soll das machen. Wer nicht will, der muss auch nicht.“

Michael Soltau vermutet: „Die Änderung der Meinung wird, wie bei vielen anderen, wohl erst erfolgen, wenn sie selbst schwer erkrankt in der Klinik liegen und den Zeitpunkt verpasst haben. Dann hilft ihnen nur noch ein guter Draht zum Schöpfer oder aber Glück.“

Die Infektionszahlen steigen, die Impfquote stagniert nahezu

Stephan Klitzschmüller wolle nicht auf „Klugscheißer“ machen, aber geimpft zu sein bedeutet nicht, immun zu sein. Man sei lediglich durch die Impfung vor einem schweren Verlauf geschützt. „Wenn allerdings in vielen Berichten immer von einer Immunisierung geschrieben wird, dann ist es kein Wunder, dass viele Geimpfte dem Irrtum verfallen, dass sie immun gegen das Virus seien. Ich selbst gehöre zu den Geimpften und trage trotzdem in vielen Bereichen, wie meinem Arbeitsplatz oder beim Einkaufen, trotzdem die Maske aufgrund der Vorschrift am Arbeitsplatz, aber auch zum Selbstschutz. Was die Ungeimpften angeht, sollte man jedoch mal aufhören, denen die Schuld für alles zu geben, denn es gibt viele Menschen, die aus gesundheitlichen Gründen ungeimpft sind und sich sehr vorbildlich verhalten.“

Thomas Brückmann ist der Meinung: „Wird Zeit, dass das endlich zur Kenntnis genommen wird. Du kannst niemanden verbiegen, der das nicht möchte.“

Ist die relativ liberale deutsche Corona-Politik an ihre Grenzen gekommen?

Konstantin Berendes könnte sich vorstellen, es „mit Rationalität oder dem Appell an die Solidarität versuchen. Ach nee, stimmt ja, bei der Klientel wohl wenig erfolgversprechend.“ Mike Habeland erinnert: „Während der Pandemie hat man Grundrechte massiv eingeschränkt und es hat geholfen, die Situation einigermaßen einzudämmen. Jetzt ist es an der Zeit, die Impfpflicht ernsthaft in Betracht zu ziehen, auch das wird helfen. Es ist inzwischen unumstritten, dass die Impfreaktionen das kleinere Übel sind und die ungeimpften Menschen infiziert werden. Es ist also keine Frage, ob man sich ansteckt, sondern wie gut man davor geschützt werden kann.“

Erwin Brüskow fordert: „Man sollte sich an anderen Ländern ein Beispiel nehmen. Dann hilft nur noch eine Impfpflicht.“

Mich überraschen diese Ergebnisse nicht, betont Irmgard Helsper. „Mittlerweile gibt es so viel Aufklärung, Impfungen im Supermarkt, bei Veranstaltungen et cetera, so dass jeder, der sich impfen lassen will, dies auch kann. Somit gibt es den Rest der Bevölkerung, der sich bewusst nicht impfen lassen will. Da kann man noch so viele Kampagnen starten, das Ergebnis wird sich nicht verändern. Die Anzahl dieser ‚Verweigerer‘ spiegelt letztlich nur den Prozentsatz der Bevölkerung wider, die der Politik und der Wissenschaft nicht trauen und zum Teil in einer Parallelwelt lebt. Das erinnert ein wenig an die ‚besorgten Bürger‘, mit denen man sprechen sollte. Ich bin mittlerweile sicher, dass sich Gespräche nicht lohnen. Dieser Personenkreis ist gänzlich entkoppelt und für rationale Argumente nicht zugänglich. Die Frage, warum dies so ist, muss geklärt werden. Erst dann kann man gezielt handeln.“

Von Juliane Lange