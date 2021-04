Rostock

Das Corona-Virus breitet sich in MV offenbar wieder schneller aus. Bis auf Vorpommern Rügen und Rostock liegen nun alle Kreise und Schwerin über dem Inzidenzwert von 100 und damit bei einer kritischen Marke, die möglicherweise etwa erneute Schließungen und Ausgangssperren zur Folge hat.

Gehen also die bisher geltenden Einschränkungen nicht weit genug oder halten sich zu viele Menschen nicht an die bestehenden Regeln? Wo genau stecken sich die Betroffenen an? Es sind diese Fragen, die sich Leser stellen. Fest steht: Bisher fehlen schlicht die Daten für fundierte Aussagen.

„Geschäfte haben so gute Hygienekonzepte“

Katrin Jordan beginnt mit genau dieser Überlegung. „Mich würde wirklich mal interessieren, wo haben sich mit einmal die ganzen Leute in Rostock angesteckt? Beim Shoppen? Das glaube ich nicht. Die Geschäfte haben so ein gutes Hygienekonzept, da ist es in meinen Augen unmöglich, sich dort anzustecken. Gaststätten et cetera sind auch zu. Da stellt sich echt die Frage: Wo kommen die ganzen Neu-Ansteckungen her?“

Alexander Knölke hält daraufhin fest. „Es wurde begonnen zu testen.“ Peter Michaelis zählt auf: „Ja, Tests, aber es sind wohl auch die privaten Partys, Reiserückkehrer, Ansteckungen in prekären Arbeitsverhältnissen.“

Darauf äußert Andreas Mehl seinen Unmut. Gemeint seien „die vielen Testpositiven ohne jegliche Symptome?“, fragt er. Und weiter: „Man braucht die Anzahl der Tests in Rostock nur hochfahren, und schon ist die Stadt in einer Woche ein Hotspot. Durch die vielen Tests ist es doch möglich, jede Region nach Belieben zur angeblichen Todeszone zu machen. Ist es noch ein Wunder, dass immer mehr Menschen sich nicht an diese unverhältnismäßigen Maßnahmen halten?“

„Viele halten sich nicht an die Kontaktbeschränkungen“

Maik Seidel ist überzeugt: „Die Zahlen sind ganz einfach erklärt. Viele halten sich nicht an die Kontaktbeschränkungen. In den öffentlichen Verkehrsmitteln stehen alle dicht gedrängt. Viele Büros bieten immer noch kein Home-Office an, Ansteckungen in Schulen und Kitas plus keine Beschränkung der Menschen, die gleichzeitig im Handel (Lebensmittel) einkaufen. Und das ist noch nicht mal die Spitze des Eisbergs“, befürchtet Seidel.

André Priebe meint: „Die Menschen sollen es hier aussitzen mit Ausgangssperren und Berufsverboten. Immer dieselben Branchen seit einem Jahr, und die Zahlen steigen und steigen. Wo kommen die Erkrankten denn her? Aus dem Privaten oder der hiesigen Industrie? Packt die doch mal und sprecht nicht über einen totalen Lockdown, denn der bringt es nämlich nicht.“

„Leute haben Nase voll von sinnlosen Maßnahmen“

Peter Schrader beschwert sich: „Die Leute haben die Nase voll von den sinnlosen Maßnahmen“, woraufhin Monika Schumacher die Frage aufwirft, „was man den Angehörigen der fast 80 000 Coronatoten in Deutschland sagt. ,Eben Pech gehabt, ich bin gesund, deshalb gibt es auch kein Corona?’ oder was? Was sagt man den über 100 000 an Long Covid Erkrankten, deren Existenz vielleicht für immer vernichtet ist. Zu kurz gesprungen, das Unheil steht vor der Tür, und es wird auch die Leugner bald erwischen. Und dann müssen die schon jetzt völlig überarbeiten Ärzte und Pflegekräfte in den Kliniken diesen gefährlichen Blindgängern auch noch Pflege angedeihen lassen. Diese Leute in den Kliniken sind Helden.“

Von Juliane Lange