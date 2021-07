Rostock

Die Nachricht, dass die Pflegeheimkosten weiter gestiegen sind, hat unter Lesern eine Debatte in Gang gesetzt, die vor allem emotional geführt wird. Viele können sich darauf einigen, dass der Umstand, dass sich der Anteil der Zuzahlungen zuletzt immer weiter erhöhte, ungerecht gegenüber den Älteren der Gesellschaft sei. Auch werden Ursachen für diese Entwicklung in den Blick genommen.

Eines sei noch erwähnt: Die Koalition hat sich auf eine Pflegereform verständigt. Diese soll Entlastung bringen. Heimbewohner bekommen demnach ab 1. Januar 2022 einen neuen Zuschlag. Der Eigenanteil für die reine Pflege soll damit im ersten Jahr im Heim um 5 Prozent sinken, im zweiten Jahr um 25 Prozent, im dritten Jahr um 45 Prozent und ab dem vierten Jahr um 70 Prozent.

„Das ist eine absolute Sauerei“

Torsten Preuß schimpft: „Das ist eine absolute Sauerei, was da mit den Heimbewohnern abgezogen wird.“ Preuß stellt die Frage, „aus welchem vernünftigen Grund die Ausbildungs- und Investitionskosten auf die Bewohner umgelegt werden?“, um sich die folgende Antwort zu geben: „Diese Praktiken dienen allein der Gewinnmaximierung der Betreiber. Das Personal wird trotz dieser Umlagen nicht besser entlohnt. Derartige Kosten für die Bewohner gehören sofort abgeschafft.“

Lothar Berg erwidert und stellt die Gegenfrage: „Woher soll das Geld denn sonst für die Ausbildungs- und Investitionskosten kommen? Soll der Staat diese bezahlen? Damit würden die Sozialkosten erhöht, die dann alle tragen. Das ist genauso, wenn ein Gesundheitsminister sagt: Ja das Pflegepersonal verdient zu wenig. Um das zu beheben, werden die Sozialabgaben um 30 Prozent erhöht. Dann möchte ich mal sehen, was los ist.“

„Wo soll das noch hinführen?“

Marion Hillebrand findet: „Unmöglich so was! Die werden auch erst schlau, wenn die Leute sich die Plätze nicht mehr leisten können und die Kunden sich zu Hause rumquälen. Achtung und Wertschätzung vor den Älteren gleich Fehlanzeige.“ Anke Wolfram hat errechnet: „So viel bekomme ich nicht mal als Rente später. Trotz einer Arbeit in einem mittelbezahlten Beruf und einzahlen ins Rentensystem, seit ich 18 Jahre alt bin. Wo soll das noch hinführen?“

Michael Voigt gibt die Losung aus: „Mit der Grundversorgung sollte kein Profit erwirtschaftet werden! Alten- und Pflegeheime schießen wie Pilze aus dem Boden, weil wenige sich damit eine goldene Nase verdienen. 720 Euro für Unterkunft und Verpflegung für ein kleines Zimmer? 560 Euro Investitionskosten? Absolut unverhältnismäßig. Gesundheitsversorgung, Kinderbetreuung et cetera gehören in staatliche Hand. Der Staat trägt doch jetzt schon den Großteil der Kosten und erzeugt weiteren bürokratischen Aufwand und Kosten.“

„Es geht nur noch ums Geld“

Monique Franiel beschleiche das Gefühl, dass „der Mensch leider nicht mehr an erster Stelle steht in der Pflege. Es geht nur noch ums Geld. Echt traurig. Der Mensch muss wieder an erster Stelle stehen.“

Anita Dreier-Menzi bringt ein Beispiel aus der Schweiz in die Runde: „Meine Mutter zahlt dort jeden Monat sechs- bis siebentausend Euro fürs Heim, plus Krankenkasse und Arztkosten. Also da möchte ich echt nie hinkommen, wie soll man das bezahlen?“

Michael Sämann ist überzeugt: „Die Privatisierung der Pflege sowie auch der Krankenhäuser war der größte Fehler, den die Politiker machen konnten. Es sind unsere Sozialversicherungsbeiträge, die zu mindestens einem Drittel in die Kassen der zumeist ausländischen Investoren fließen. Lediglich die Linke fordert die komplette Rekommunalisierung. Dann würden unsere Beiträge auch bei uns bleiben“, glaubt Sämann.

„Die Reichen werden noch reicher“

Hagen Von Tronje sieht das Thema aus zwei Sichtweisen, so sagt er. „Es fordern alle, dass das Pflegepersonal fair bezahlt wird. Nun macht man das hoffentlich. Es ist aber dann wohl auch klar, dass man das Geld dann wiederum anderen wegnehmen muss. Ergo: Die Heimpreise steigen. Irgendwo muss das Geld ja herkommen.“

Maria Licht aber bezweifelt, dass das Geld beim Personal ankommt. „Da müssen die Rentner am Ende zur Rente Hilfe zur Pflege und Wohngeld beantragen, um das irgendwie zu kompensieren. Wenn das Geld wenigstens bei dem Personal landen würde, aber es ist wie überall: Die Reichen werden noch reicher.“

Teddy Neumann schließlich formuliert ebenfalls die Forderung, „dass Pflegeheime genau wie Krankenhäuser in staatliche Hände kommen und Mitarbeiter dort nach Tarifen im öffentlichen Dienst bezahlt werden.“ Es könne nicht sein, so Neumann weiter, „dass ein Pflegeplatz 2000 bis 4000 Euro kostet und die Pfleger kaum überleben können. Rechnet man die zig Pflegeplätze eines Heimes hoch, mit deren Kosten und die Löhne der Pflegekräfte dagegen, so muss gefühlt jedes Pflegeheim eine Goldgrube für die Betreiber sein.“

Von Juliane Lange