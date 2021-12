Rostock/Schwerin

An den neuen Beschlüssen der Landesregierung, die ab Heiligabend gelten und die Ausbreitung der Omikron-Variante des Corona-Virus verlangsamen soll, gibt es jede Menge Kritik. Denn: In Mecklenburg-Vorpommern gelten die verschärften Kontaktbeschränkungen für Genesene und Geimpfte schon von Freitag an und damit deutlich früher als in den meisten anderen Bundesländern. Für private Zusammenkünfte sind somit nur noch maximal zehn Personen erlaubt.

Regierungschefin Manuela Schwesig (SPD) hatte das Vorziehen der Regelungen mit der Infektionslage, der hohen Auslastung der Intensivbetten im Nordosten und der im Ländervergleich geringen Impfquote begründet. Die Reaktionen der Leser sind vielstimmig.

„Das Virus wird weiter mutieren“

Inge Wiering zeigt sich verunsichert: „Warum wird man dann geimpft und geboostert, es bringt wahrscheinlich alles nichts.“

Jens Post setzt hinzu: „Diese Beschlüsse sind keine Werbung für weitere (Booster-)Impfungen. Diese Beschlüsse sind nur Werbung für die ,Montagsspaziergänge’. Wenn man alles tut, was verlangt wird und trotzdem keine Vorteile hat, dann fragt man sich zurecht, warum soll ich mich mit dem Zeug spritzen lassen, welches schon nach drei Monaten seine Wirkung verliert, aber wir nicht mal wissen, was das Zeug in ein paar Jahren mit uns macht. Ich bin sehr enttäuscht und auch sehr wütend.“

Post sagt noch: Das Virus sei da und werde uns unser Leben lang begleiten. Das Virus werde weiter mutieren, bis das gesamte griechische Alphabet durch sei.

Jenny Mertineit vermutet, dass „im Januar der komplette Lockdown kommt“. Und: „Das war doch letztes Jahr genauso. Zuerst mussten die Geschäfte nach und nach schließen, und dann zum Schluss kam der komplette Lockdown. Hätten unsere Politiker sich im Sommer zusammengesetzt, würden wir nicht in so eine Lage kommen.“

„Die Politik muss endlich Lösungen finden“

Linda Weber will betonen: „Also ich habe mich impfen und boostern lassen, weil ich Anfang des Jahres zwei Wochen um das Leben meines Vaters bangen musste. Er lag mit Corona auf der Intensivstation und verstarb. Die Impfung gibt mir die Chance, eine Infektion nur mit einem milden Schnupfen zu überstehen, denn auch die jungen Menschen, so wie ich, sind nicht vor einer schweren Erkrankung sicher. Jeder, der etwas Verstand abbekommen hat, als dieser verteilt wurde, sollte sich aus genau diesem Grund geimpft lassen haben und impfen lassen. Ich werde nicht schwer krank und werde nicht auf der Intensivstation an Beatmungsgeräte angeschlossen, um um mein Leben kämpfen zu müssen. Für die anderen, die sich aus anderen Gründen haben impfen lassen, tut es mir nicht mal leid. Da sind die Prioritäten falsch gesetzt.“

Bernd Sturzrehm sieht sich in der Endlosschleife und freue sich schon auf die Meldungen in einem Jahr, so sagt er es, um seinen Gedanken weiter auszuführen. „Kontaktbeschränkungen und die nächste Coronavariante bestimmen wieder den Alltag zu Weihnachten. Aus dem Fest der Freude wird das Fest der Einsamkeit und Kontaktbeschränkungen. Soll es immer so weiter gehen? Die Politik muss endlich Lösungen finden, die rechtzeitig greifen und der länderspezifische Flickenteppich der Maßnahmen muss endlich aufhören.“

Von Juliane Lange