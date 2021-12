OZ-Leser über zweite Corona-Weihnacht: So feiern wir das Fest der Liebe

Rostock

Es ist schwierig: Weihnachten und Corona passen einfach nicht zusammen. Neben dem Duft von heißem Punsch, frisch gebackenen Plätzchen und bunt geschmücktem Tannengrün legen sich sie Sorgen rund um Corona bereits im zweiten Jahr auf die Festtagsstimmung. Erst vor wenigen Tagen verschärfte die Landesregierung die Anti-Corona-Maßnahmen. Wie geht es Menschen aus dem Land damit und was wünschen sie sich in dieser besonderen Zeit?

Carsten Schulz besucht Oma: „Sie weinte vor Freude“

Carsten Schulz verbringt die Festtage bei seiner 84-jährigen Oma in Sachsen. „Ich habe noch nie Weihnachten mit ihr gefeiert und wer weiß, wie oft ich sie noch besuchen kann“, erzählt der Rostocker. Für seine Oma Brunhilde war es eine Überraschung, als Carsten es ihr letzte Woche sagte. „Sie weinte vor Freude.“ Oma und Enkel sehen sich nicht so oft, „weil es leider so weit weg ist“, erklärt der 36-Jährige. Ein Weihnachtsfest in kleinem Kreis, das sei der Plan.

So hat sich Carsten entschieden, nur mit seinem Vater zu ihr zu fahren, ohne die Freundin. „Es soll ganz familiär bleiben.“ Sie werden bei ihr zu Hause auf einer Matratze schlafen – nicht im Hotel. „So sind wir noch enger beieinander.“ Der aktuelle Corona-Test ist fest eingeplant und Oma bereits geboostert. Und noch etwas haben die Männer dabei: Weihnachtsbaum und Festtagsschmaus inklusive Ente, Rotkohl und Klößen. „Noch eine Überraschung. Sie weiß gar nicht mehr, wann sie zuletzt Ente gegessen hat, sagte sie mir.“

Carsten wünsche sich für seine Großmutter, die zwei Ehemänner verloren hat, schöne Momente. „Ihr erster Mann, mein Opa, spielte Weihnachten immer Ziehharmonika. Ich werde deshalb noch ein paar Lieder herunterladen und diese dann spielen. Vielleicht backe ich auch Plätzchen, wenn ich es schaffe.“ Sie strickt den ganzen Tag Socken, und das, obwohl sie blind ist. Daher ist die Idee, die rüstige Rentnerin mit Wolle als Geschenk zu beglücken.

Herzenswunsch aller: Schöne Momente im Kreis der Familie

Weihnachten gilt als Fest der Völlerei. Wie sieht es bei der gebürtigen Russin Natalia Knoll da mit dem Essen aus? „Ich feiere das nicht besonders russisch“, erklärt sie. „Eigentlich ist es mehr deutsche Kost.“ Denn die Freundin ihres Bruders ist Deutsche. Zu Weihnachten gehe es bei ihnen also Multikulti zu: „Wir werden ein paar russische Salate, wie einen Kartoffel- und Heringssalat machen. Als Hauptspeise gibt es die typisch deutsche Ente, und ich zaubere noch eine Rentier-Torte.“ Wir feiern bei meiner Schwiegermutter in Ribnitz.

Natalia Knoll mag es multikulturell. Quelle: privat

„Oma, Tante, Cousine und Geschwister... alle sind dabei“, verrät die 26-Jährige. Vor Heiligabend testen sich alle auf Corona, damit sie beruhigt feiern können. Die seit 2003 in Rostock lebende Natalia freut sich schon sehr, alle wiedersehen zu können. Das neue Jahr begrüßt sie auch mit der ganzen Familie zu Hause, erzählt die TV-Volontärin.

Tom Gehrke liebt Traditionen – auch bei den Geschenken

Die Zusammenkunft mit der Familie zelebriert auch Tom Gehrke. Seit er sich erinnern kann, feiern sie das Fest der Feste im engsten Kreis. Das ist also nicht erst seit Corona so. Der 34-Jährige erinnert sich: „Nach dem Kaffee haben wir Kinder uns immer im Kinderzimmer beschäftigt, bis ein Glöckchen klingelte und im Wohnzimmer die Geschenke dann unter dem Tannenbaum für strahlende Gesichter sorgten.“ Danach gab es Abendessen, den klassischen Kartoffelsalat mit Würstchen, „und natürlich spielte ich als Kind bis spät abends mit den neuen schönen Sachen.“

Tom Gehrke ist totaler Familienmensch, er liebt traditionelle Feste. Quelle: privat

Der Gymnasiallehrer liebt Traditionen, auch bei den Geschenken. So stellte er für seine Eltern in den letzten Jahren oft ein selbstgestaltetes Fotoalbum aus dem Urlaub zusammen. Auch das Essen ist über die Jahre gleich geblieben, außer, dass mittlerweile jeder etwas mitbringt und nicht mehr die Mutter alles alleine zubereitet.

Und zum Jahreswechsel? Da alle öffentliche Feuerwerke aufgrund der Pandemie abgesagt wurden, falle die Fahrt nach Warnemünde beziehungsweise in den Rostocker Stadthafen aus. Spätestens an diesem Abend wünsche er sich, einfach wieder normal leben zu können, ohne Angst haben zu müssen, zu einem Event zu gehen oder sich mit Leuten zu treffen.

Erster Höhepunkt im neuen Jahr ist der Neujahrsbrunch

Als echten Familienmensch würde sich auch Jennifer Wilken bezeichnen. Bereits ein paar Tage vor Heiligabend steht der Weihnachtsbaum. Aufgabe ihrer drei Kinder Loki, Hedi und Hans sei es dann, diesen hübsch zu schmücken. „Jedes Jahr kommt eine Weihnachtskugel dazu. Das ist Tradition“, erzählt die 35-Jährige. Am Morgen des 24. frühstückt die Familie ausgiebig – auch ein Film steht auf dem Programm – meistens Michel aus Lönneberga oder Ronja Räubertochter.

Jennifer Wilken und ihr Mann Ole. Quelle: privat

Anschließend geht es in die Kirche zum weihnachtlichen Gottesdienst und Krippenspiel. „Wir ziehen uns alle hübsch an. Ich möchte meinen Kindern vermitteln, dass es etwas Besonderes ist, in die Kirche zu gehen.“ Zuhause folgt dann die Bescherung. Die Geschenke sind da längst besorgt. Auch das Haus ist zum 1. Dezember meist komplett geschmückt, „damit wir alle lange was von dieser zauberhaften Weihnachtsstimmung haben“, erzählt Jennifer.

Bei den Wilkens gibt es bereits an Heiligabend Ente, Rotkohl und Klöße. Der lange Weihnachtsspaziergang am Strand mit dem Hund ist zumeist für den ersten Weihnachtsfeiertag geplant, „um sich von dem ganzen Essen zu erholen und auszulüften“, sagt Jennifer schmunzelnd. Für die Familie ist diese Zeit am Ende des Jahres kostbar: „Wir nehmen uns viel Zeit für Freunde, Familie und für uns.“

Silvester steht eine Küchenparty an, wie früher zur Studentenzeit. Wir tanzen zu den alten Hits, während unsere Kinder im Wohnzimmer ihre eigene Party feiern. Ein erster Höhepunkt im neuen Jahr ist der Neujahrsbrunch. Doch noch viel wichtiger sei ihr, dass die Kinder wieder zurückkehren können in eine Normalität. Dass sie wieder ohne Maske, ohne Abstand und Restriktionen miteinander spielen, Schulalltag und zum Beispiel Wandertage erleben können. „So, wie es früher einmal war.“

Von Luisa Schröder