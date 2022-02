Rostock

Der Onlinehändler Amazon steht schon seit Längerem in der Kritik, weil er Zeitarbeiter schlecht behandelt hat. Die OSTSEE-ZEITUNG berichtete zuletzt über die prekären Arbeitsverhältnisse bei Amazon-Subunternehmern. Im Gespräch mit betroffenen Paketzusteller, etwa aus Rumänien und Bulgarien, ist von falschen Versprechungen, unbezahlten Überstunden und widerrechtlich ausgesprochenen Kündigungen die Rede.

Für viele Leser, so wird beim Blick auf die Kommentierungen zum Thema deutlich, ist dieses Geschäftsgebaren nicht neu.

„Geht lieber in die Läden eurer Stadt und sichert deren Überleben“

So hat Sieglinde Geltz beobachtet: „Das ist nicht nur in MV so, sondern deutschlandweit.“ Daniela Nickel ergänzt: „Das gibt es nicht nur bei Amazon. Dass man krank zur Arbeit geht, ist ja schon Normalität. Leider.“

Auch PacMan Pacmanszci teilt seine Beobachtungen: „In der Straße, in der ich wohne (circa 100 Meter lang) fahren mehrmals am Tag Amazon-Autos durch und beliefern. Können die nicht einfach ordentlich planen, statt mit vier verschiedenen Fahrern ein und dieselbe Straße zu beliefern. Das zum Thema Klimaschutz.“

Silvio Bollmann ruft gar zum Boykott auf: „Schafft Amazon ab, die braucht kein Mensch. Geht lieber in die Läden eurer Stadt und sichert deren Überleben.“ Ähnlich sieht es Andre Illing: „Der Kunde hat es in der Hand.“ Er rät dazu, Shops die über Amazon liefern, zu meiden. „Amazon beutet die Mitarbeiter aus und behandelt sie wie Sklaven. Der Laden zahlt in Deutschland nicht einen müden Euro Steuern.“

Matt Eagle notiert hierzu: „Wenn man seine Gewinne endlich mal ordentlich besteuern würde, könnten mehr Leute von seinem Geschäftsmodell profitieren.“ Bianca Oebel aber stellt heraus: „Egal, welche für Arbeitsbedingungen bei Amazon herrschen, die Menschen arbeiten doch freiwillig da.“

„Guter Service kann Alleinstellungsmerkmal des Einzelhandels sein“

Miriam Stern ruft aus: „Amazon, das sind doch die, die in Deutschland (und Europa) kaum Steuern zahlen? Die wegen Corona enorme Gewinne gemacht haben und immer noch machen? Die, die den deutschen lokalen Einzelhandel in die Ruin treiben?“ Matthias Löbsack meint: „Na ja, Angst braucht man vor Amazon aber jedenfalls nicht haben, wenn man als Einzelhändler ein Alleinstellungsmerkmal aufweisen kann, wie beispielsweise sehr guter Service und Online-Dienste.“

Ihr täglicher Newsletter aus der OZ-Chefredaktion Viele Hintergründe aus der OZ-Redaktion und die wichtigsten Nachrichten aus MV, Deutschland und der Welt täglich gegen 19 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Hier reiht siech der Beitrag von Leserin Evelyn Marquardt ein: Sorry, aber der Einzelhandel hat erst durch die Pandemie auf die harte Tour gelernt, wie man mit Kunden umgeht, dass sich Service auszahlt. Läden, die sich vorher um ihre Kunden gekümmert haben, wurden in Zeiten des Lockdowns durchaus gestützt. Läden, die vorher überheblich auf Kundenwünsche reagiert haben und wenig serviceorientiert waren, wurden durch Onlinedienste ersetzt. Restaurants, die es völlig unter ihrer Würde fanden, dass Menschen bei ihnen Essen abholen wollten, beschwerten sich dann, dass man ihren Lieferdienst nicht nutzt. Amazon ist sicher kritikwürdig, hätte aber weniger Chancen gehabt, wenn man es ihnen nicht so leicht überlassen hätte.“

„Ich bestelle schon seit vielen Jahren nichts mehr bei Amazon“

Juliette Shaya Graham indes ist überzeugt: „Amazon beutet seine Fahrer aus. Sie werden unter Tarif bezahlt, da viele Fahrer aus dem umliegenden Ausland in Deutschland fahren und man dadurch den Mindestlohn umgehen kann. Ein Armutszeugnis für das Unternehmen, das den Hals nicht voll bekommt.“

Leona Koro hat folgenden Entschluss für sich gefasst: „Ich bestelle schon seit vielen Jahren bei nichts mehr Amazon. Und zwar seitdem ich weiß, wie es da abgeht. Das verstehe ich unter Solidarität. Und Menschen mit Anstand tun das Gleiche.“

Von Juliane Lange