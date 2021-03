OZ-Leser warnen vor Corona-Tests an Schulen: „Was passiert, wenn ein Kind positiv ist?"

Rostock

Schule soll durch regelmäßige Schnelltests sicherer werden. Doch die Kritik an dem Testkonzept reißt nicht ab. Auch der Verband der Jugendärzte warnt „vor den negativen psychologischen Auswirkungen regelmäßiger Testungen“. Vor allem für junge Kinder sei das Verfahren schwierig. Eltern teilen diese Bedenken, auch gibt es Sorgen zum Datenschutz.

„Lehrer, Erzieher und Eltern müssen die Kinder aufklären“

Stefanie Guth vertritt genau diese Meinung: „Nicht der Datenschutz ist das Hauptproblem, sondern etwas ganz anderes. Wenn ein Test positiv ausfällt, wird das Kind sofort in einen separaten Raum gesteckt und muss dort so lange bleiben, bis es von den Eltern abgeholt wird. Die Mitschüler sehen etwas Schlechtes in dem betroffenen Schüler, und das Kind sitzt natürlich alleine in dem Raum und fragt sich, was es falsch gemacht hat. Diese psychischen Auswirkungen möchte ich meinem Kind ersparen.“ Annika Förster unterstreicht: „Ja richtig, aber das ist quasi die Folge aus der Datenschutzverletzung. Wenn ich als Arbeitnehmer einen Krankenschein bekomme, steht für den Arbeitgeber keine Diagnose drauf, damit man keine Benachteiligung erfährt.“

Sibill Kamm berichtet, sie habe nach dem ersten Lockdown erlebt, dass ein Kind, das aus der Quarantäne kam, von den anderen als „Du Coronakind!“ angesprochen worden sei. Domenica Zenker ergänzt: „Dazu kommt das Mobbing der Kinder, und dass sie sich von diesem Kind distanzieren werden, weil ihnen das eingetrichtert wird.“ Gerade mit Blick auf etwaiges Verhalten findet es Maimona Bakkioui entscheidend, dass „Lehrer, Erzieher und Eltern die Kinder aufklären“.

Vanessa Michels sieht die Tests auch kritisch. „Ein Hoch auf die Eltern, die hier für die Kinder stopp sagen. Das ist ein Eingriff, der, wenn überhaupt, nur von medizinischem Fachpersonal durchgeführt werden sollte. Dazu die ungenauen Ergebnisse, das kontaminierte Material soll einfach im Klassenmülleimer entsorgt werden und was passiert, wenn ein Kind positiv ist? Wird es dann ‚abgeführt‘? Von allen anderen fragwürdigen Maßnahmen mal abgesehen. Krönend kommt hinzu, dass die Haftungsfrage gänzlich ungeklärt ist, wenn dabei was schiefläuft.“ Für Andreas Exner geht das absolut „zu weit, dass sich die Kinder zwei Mal in der Woche testen lassen und dann noch Masken tragen müssen.“

„Ich verstehe nicht, was an einem Schnelltest so schlimm sein soll“

Thomas Budzi meint indes, die Einzigen, die die Kinder verrückt machten, seien die Eltern. „Jeder konnte doch in der Vergangenheit miterleben, was passiert, wenn zu früh unkontrolliert gelockert wird. Durch dieses ständige Gemecker hat sich doch die Politik in dieses sinnlose Hin und Her treiben lassen.“

Markus Faber gibt zu bedenken: „Es gibt diese Tests überhaupt noch nicht an allen Schulen. Es wäre eigentlich auch sinnvoller, diese Tests zu Hause vor Unterrichtsbeginn durchzuführen. Was nützt es, wenn ein Schüler positiv getestet wurde und schon im Klassenraum sitzt und die Eltern ihn abholen sollen. Viele Eltern sind berufstätig und sollten diese ihr positiv getestetes Kind abgeholt haben, können diese dann wieder zur Arbeit zurück?“ Marlen Reinhardt notiert: „Die Tests bringen nichts, wenn kaum ein Schüler sie macht. So werden wir die Lage wohl nicht ändern, fürchte ich. Dann sind die Schulen nach Ostern wieder zu. Das will doch wohl auch keiner. Ich verstehe nicht, was an einem Schnelltest so schlimm sein soll.“ Brigitte Raabe meint: „Mir wäre die Gesundheit wichtiger als der Datenschutz.“

Von Juliane Lange