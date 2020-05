OZ-Leser wollen trotz Corona-Krise Urlaub in MV machen

Rostock

Noch im Mai darf in Mecklenburg-Vorpommern wieder Urlaub gemacht werden. Ab Montag öffnen die Hotels zunächst für einheimische Gäste, ab 25. Mai dürfen dann wieder Touristen aus ganz Deutschland einreisen. Doch angesichts der Corona-Einschränkungen für Hotels und Restaurants sieht dieser Urlaub anders aus als zuvor.

So dürfen sich die Gäste beispielsweise nur kurz in den öffentlichen Bereichen der Hotels wie Rezeption oder Restaurant aufhalten und müssen dort einen Mindestabstand von 1,50 Metern wahren. Manch ein Einheimischer befürchtet zudem, dass durch die Urlauber insbesondere aus anderen Bundesländern die Zahl der Infektionen wieder ansteigen könnte.

„Hier ist es eh am schönsten“

Die OZ hat ihre Leser gefragt, ob sie in Corona-Zeiten Urlaub in MV machen würden. 553 Menschen haben an der Online-Umfrage teilgenommen.

Würden Sie in Corona-Zeiten Urlaub in MV machen? Quelle: Benjamin Barz

Etwas mehr als die Hälfte der Leser, rund 52 Prozent, wollen trotz Corona-Krise Urlaub in MV machen. Sie sagen: „Ja, hier es eh am schönsten.“ 10,5 Prozent der Leser wollen ihren Urlaub lieber woanders verbringen. Etwa 35 Prozent verzichten in Corona-Zeiten komplett auf Reisen. Rund 3 Prozent von denen, die an der Umfrage teilgenommen haben, sind sich unsicher.

