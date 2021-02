Am Mittwoch treffen sich Bund und Länder erneut zu einem Corona-Gipfel. Lockerungen scheinen in weiter Ferne. Die OZ-Leser haben den Lockdown langsam satt: Sie wünschen sich vor allem, dass Schulen und Kindergärten in MV wieder geöffnet werden. Einige haben aber auch Angst, dass sobald gelockert wird die Infektionszahlen wieder steigen.