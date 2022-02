OZ-Leser zu 2G-plus in Gastronomie:„Warum hat sich die Branche nicht früher gewehrt?“

Rostock

Die Forderung des Deutschen Hotel- und Gaststättenverbands (Dehoga), das 3G-Modell sofort einzuführen, hat noch mal ein Schlaglicht auf Branche und Thematik geworfen – Leser diskutieren hitzig. Nach den neuesten Beschlüssen soll die 2G-plus-Regel in der Gastronomie „erst“ ab dem 4. März wegfallen und durch eine 3G-Regel ersetzt werden, die Ungeimpften mit tagesaktuellem Test den Besuch eines Restaurants ermöglicht.

Auch Übernachtungsangebote sollen von Geimpften, Genesenen und Getesteten wahrgenommen werden dürfen. Das aber geht Dehoga-Präsident und Hotel-Neptun-Chef Guido Zöllick nicht schnell genug. Zöllick sagte in dieser Woche: „Unternehmer wie Mitarbeiter benötigen dringend verlässliche Perspektiven und Planungssicherheit. Lockerungen müssen jetzt kommen.“

Jochen Tannemann bleibt skeptisch: „Alles einfach aufmachen, damit das Business ungestört weiterläuft, führt zu einer deutlich verringerten Kundenzahl.“ Die Nichtgeimpften seien zwar laut, aber doch deutlich in der Unterzahl, sodass der Umsatzeinbruch nicht dramatisch sein könne, glaubt Tannemann. Michael Maier denkt, so beginnt er seinen Beitrag, dass das mit den Ungeimpften nicht das einzige Problem ist, warum die Gastronomie auf die Öffnung drängt. „Wenn es durch die Kontrolle von 2G Wartezeiten vor den Geschäften gibt, hat das auch die Geimpften abgeschreckt.“ Peter Czoch zeigt sich erschrocken: „Gastronomen sind also lieber solidarisch mit den Unsolidarischen in dieser Gesellschaft? Jeder muss aktuell seinen Beitrag zur Eindämmung der Pandemie leisten. Geimpft zu sein, ist das Mindeste.“ Jens Schmidt fragt sich: „Wollen die also mal wieder lieber in ein paar Wochen ganz schließen?“

„Gesunde Menschen dürften nicht länger ausgeschlossen werden“

Esined Zinke stört sich massiv an dieser weiter vorhandenen Spaltung: „Unglaublich, daran sieht man, wo man uns hingebracht hat. Gesunde Menschen werden von der Gesellschaft ausgeschlossen, da kann man nur mit dem Kopf schütteln.“ Wolfgang Ludwig notiert wiederum: „Ungeimpfte daran zu hindern, sich zu infizieren, ist alternativlos.“ Sven Gudd empfindet es so: „Die ewigen Forderungen der Gastronomen nerven. Dabei konnten wir doch in den letzten Jahren sehen, wohin es führt, sobald man wieder alles aufmacht. 2G und 2G-plus waren und sind eine Möglichkeit, die Gastronomie offen zu lassen. Darüber sollten sie doch froh sein.“

Auch schwingt weiter die Sorge vor Ansteckung bei den Lesern mit. Jonas Grönwald kritisiert: „Solange die Betriebe nicht wie gefordert kontrollieren, sollten sie eher zurückhaltend sein.“ Senga Mohn fügt an: „Ich (geimpft) wurde noch kein einziges Mal kontrolliert. Deswegen gehe ich davon aus, dass viele Gäste 3G auch künftig nicht erfüllen können, es aber nicht auffällt, weil sie nicht kontrolliert werden. Fazit für mich: Ich bleibe draußen.“

„3G in der Gastronomie sollte ab Mitte Februar gelten“

Christine Helga sieht ein Problem darin, „dass praktisch fast alle Maßnahmen am 20. März entfallen. Das könnte bedeuten, dass alle Leute bis dahin zu Hause bleiben.“ Alexander Buczek unterstützt das Anliegen der Branche mit deutlichen Worten: „Alle Maßnahmen und die diesbezüglichen Rechtsgrundlagen müssen sofort weg. Diese Lockerungen sind ein Witz.“ Angelika Seidel ergänzt in diese Richtung: „3G in der Gastronomie sollte ab Mitte Februar gelten.“ Auch Bernd Herzog-Ehrlich unterstütze das voll, so sagt er es. Ludwig Lockenwolf fragt gar: „Warum hat sich die Branche nicht schon eher gegen 2G-plus gewehrt und 3G gefordert?“ Und Philippe Marius Dieschbourg meint: „Phobiker können ja zu Hause bleiben.“

Von Juliane Lange