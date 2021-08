OZ-Leser zu Afghane (14) sucht Hilfe in Rostock: „Es ist unsere Verantwortung, zu helfen“

Kabul/Rostock

Es ist der verzweifelte Hilferuf von Elham Mohammed, einem 14-jährigen Jungen aus Afghanistan, der neben den vielen Meldungen rund um das Land in diesen Tagen aufhorchen lässt. Jenem talentierten Pianisten, der um sein Leben fürchtet, weil er auf seinem Klavier in seiner Heimat, die von den Taliban erobert wurde, die Musik westlicher Komponisten spielt.

Mohammed bittet in seinem auf Facebook veröffentlichten Hilfegesuch um Aufnahme in Deutschland. In Rostock will Professor Stephan Imorde von der Hochschule für Musik und Theater (HMT) den 14-Jährigen aus Kabul retten. Viele Leser nehmen Anteil am Schicksal des Jungen.

„Da ist es wohl eher ein Frage von Anstand und Moral“

Dörte Schwanke merkt an: „Was da gerade passiert, ist einfach traurig und unfassbar. Wie konnte es nur so weit kommen? Es war doch so lange bekannt, dass sie vorrücken und die Leute dann in diesem Land allein ihrem Schicksal überlassen sind.“

Kurt Brakelmann sieht eine Evakuierung als schwierig an: „Die Taliban haben sehr schnell den Flughafen in Kabul für Afghanen gesperrt. Das wird sehr wahrscheinlich auch an den Grenzen passieren.“

Eng verknüpft mit dem Schicksal des Jungen ist die Frage, wie umgehen mit möglichen Flüchtlingen. Sven Röger spricht sich dafür aus, „zumindest die Ortskräfte, welche für Deutschland gearbeitet haben, aufzunehmen. Da ist es wohl eher ein Frage von Anstand und Moral, wie man mit diesen Menschen umgeht und wie man sich um diese Menschen kümmert, die in Lebensgefahr schweben, weil sie die deutschen Truppen unterstützt haben. Da man sich zu viel Zeit gelassen hat, diese Menschen in Sicherheit zu bringen, dürfen wohl einige nicht mehr am Leben sein, und viele nicht mehr die Möglichkeit haben, den Flughafen zu erreichen, um in Sicherheit gebracht zu werden“, befürchtet Röger.

„Allen sollte geholfen werden, die nun als Feinde der Taliban gelten“

Beatrix Kühne ergänzt hier: „Es gibt auch viele Privatpersonen, die jahrelang für eine bessere Zukunft gekämpft haben und nun in Todesgefahr sind, die kaum eine Chance auf Hilfe haben, weil sie nicht offizielle Ortskräfte sind. Allen sollte geholfen werden, die nun als Feinde der Taliban gelten, aber ich befürchte, es ist alles zu spät, von diesen Menschen wird man nie wieder etwas hören.“

Paul Lahner stellt Fragen: „Warum müssen nur Männer flüchten und keine Frauen? Und sollte man nicht sagen, dass man zunächst nur Frauen und jungen Kindern die begrenzten Plätze im Flugzeug anbietet?“

Ihr täglicher Newsletter aus der OZ-Chefredaktion Viele Hintergründe aus der OZ-Redaktion und die wichtigsten Nachrichten aus MV, Deutschland und der Welt täglich gegen 19 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Kathrin Müller-Meier notiert: „Vielleicht würde die deutsche Volksseele weniger brodeln, wenn man nicht schon wieder alle in einen Topf ‚Flüchtlinge‘ werfen würde.“

Christoph Siegert sieht viele Fragezeichen: „Neben den ganzen Forderungen, die Menschen bei uns in Sicherheit zu bringen,“ frage er sich, „wer kümmert sich zum Beispiel darum, ob es sich wirklich nur um Schutzbedürftige handelt. Vielleicht haben sich auch Menschen mit weniger guten Absichten darunter gemischt? Wie ist es mit Corona? Sollten die Menschen bei Ankunft erst mal in Quarantäne? Es geht hier schließlich auch um die Sicherheit der deutschen Bevölkerung im eigenen Land. Handeln ohne richtigen Fahrplan halte ich für verdammt gefährlich in dieser Situation. In vielerlei Hinsicht. Helfen, auf jeden Fall, aber es sollte an Bedingungen geknüpft werden vor Ort in Deutschland.“

„Deutschland ist nicht allein verantwortlich“

Beate Kaufmann betont: „Es ist unsere Verantwortung oder sollen noch mehr Frauen, Kinder und all die leiden, die mit der Nato zusammengearbeitet haben? Dann sind wir mitschuldig.“

Regina Thomaschewski sieht es anders, argumentiert wie folgt: „Deutschland ist nicht allein verantwortlich. Sondern ebenso alle weiteren Länder, die Streitkräfte vor Ort hatten. Zuallererst sind es wohl die USA, die hier die Hauptverantwortung zu tragen haben. Denn es waren Amerikaner, die die Nato-Staaten aufforderten, sich zu beteiligen. Die Operationen liefen unter amerikanischem Befehl. Warum sollten also alle Flüchtlinge nach Deutschland kommen?“

Peter Gabor Vucic fände es „mehr als schäbig“, so sagt er es, „wenn man die Afghanen, die uns den Einsatz vor Ort überhaupt ermöglicht haben, jetzt mit ihren Familien auf Gedeih und Verderb der Gnade der Taliban ausliefern würde. Und wenn sich jetzt noch jemand über die fast kampflose Aufgabe der Armee aufregt: Von Fluggerät bis zum Panzerfahrzeug wurde fast alles bis Februar 2021 vom US-Personal gewartet und repariert – bis Donald Trump den Abzug befahl und vom Bremsklotz bis zum Drehmomentschlüssel alles einpacken und heimbringen ließ.“

Erik Whatevermay schließt mit dieser Frage: „Was überhaupt bleibt vom Mensch, wenn die Menschlichkeit fehlt?“

Von Juliane Lange