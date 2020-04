OZ-Leser zu Corona-Maßnahmen: „Absurd und menschenverachtend“

Rostock

In der Corona-Krise bietet die OZ einen täglich erscheinenden, kostenlosen Newsletter mit allen wichtigen Nachrichten zum Virus in MV an.

Chefredakteur Andreas Ebel hat zuletzt darin gefragt, was die Leser von den Maßnahmen gegen das Virus und den nun verfügten Lockerungen halten. Wir haben einige Stimmen hier aufgelistet.

Heilpädagogin Susanne Maeß führt aus, wie unverhältnismäßig sie den Shutdown von Wirtschaft und Gesellschaft aus Angst vor dem Virus findet: „Diese Maßnahmen jetzt werden das ganze Land MV, eventuell Deutschland, vielleicht die ganze Erde, unweigerlich in eine möglicherweise irreversible Wirtschaftskrise stürzen und sind meiner Ansicht nach nicht gerechtfertigt. Wären sie das, warum wurden die Grippewellen 2016 und 2017, die Rotaviren-Epidemien 2016 und 2017 nicht entsprechend beantwortet? An den Rotaviren sterben jährlich 630 000 Menschen weltweit, und zwar vor allem Kinder. Das sind täglich über 1700, und jede Minute ein Mensch. Kein Mensch hat bisher die Kindergärten darum zugemacht. Corona, woran Kinder eigentlich nicht oder nur sehr schwach erkranken, soll dann die Schließung von Schulen und Kindergärten rechtfertigen? Ich kann das nicht begreifen.“

Maeß fragt: „Und was ist mit den Kindern, die weltweit alle fünf Sekunden an Hunger sterben? Was ist mit den multiresistenten Keimen, an denen jährlich in den Krankenhäusern Deutschlands mehr als 30 000 Menschen sterben? Was ist mit den Ertrinkenden im Mittelmeer, die vor Folter und Entbehrungen fliehen, die der Westen erst bei ihnen zu Hause verursacht hat?“ Maeß ist überzeugt, darum hätten sich Politiker weltweit zu kümmern.

Als Gefahren für die Menschheit sieht Maeß Feinstaub in der Atmosphäre, der die Lungen schwächt, der es Virenerkrankungen leichter macht. Es werde weiter alles Mögliche produziert. „Dagegen wird nicht eingeschritten. Die Großkonzerne haben uns fest im Griff, und Politiker sind nicht in der Lage, dieser wirklichen Gefahr für das Leben auf unserem Planeten etwas entgegenzusetzen. Wuhan, New York, Städte mit Smog, das ist wissenschaftlich sogar bestätigt, dass die vielen Ansteckungen damit zusammenhängen.

„Viele Dinge erschließen sich mir nicht“

Was hat das hier mit MV zu tun? Ferienwohnungen etwa sind Orte, an denen Familien ankommen, die schon zu Hause eine enge Gemeinschaft sind. Warum sollen die denn nicht hier Urlaub machen, sich von der Großstadt erholen und ihr Immunsystem stärken? Das erschließt sich mir nicht. Am Strand haben wir schon immer hier in MV mit mindestens zwei Metern Abstand zu anderen Familien gesessen. Und Sonne, UV-Licht, lässt Viren eingehen. Wo ist der sachliche Grund für die Maßnahmen? Wie kann denn alles gesellschaftliche Leben derzeit runtergefahren werden, obwohl man mit Vernunft doch eine mögliche Ansteckung vermeiden kann? Die Methoden sind ja gebetsmühlenartig verkündet worden. Selbst so brutale Anordnungen wie alte verwirrte Menschen kurz vorm Tod nicht mehr besuchen zu dürfen, weil sie sonst sterben könnten, das sind doch absurde und menschenverachtende Dinge. Mal abgesehen davon, dass auf Beerdigungen, selbst wenn sie draußen sind, Beschränkungen angeordnet werden. Oder Kinder sollen lernen, dass Nähe gefährlich ist.

Also, solche Dinge haben keinen Schutz vor einer Krankheit zum Ziel, sondern einen ganz anderen Hintergrund, den sich jeder Mensch mit gesundem Menschenverstand selbst zusammenreimen kann. Ich bin nicht für Demos oder Ähnliches, aber definitiv für vernunftbezogene Maßnahmen, um Alte und Multimorbide zu schützen, ohne dabei das Kind mit dem Bade auszuschütten. Das alles geht ohne diesen Lockdown. Siehe Schweden.“

„Wir zahlen Zweitwohnsteuer“

Auch Michaela Walter ist verärgert ob der strengen Maßnahmen: „Wir haben ein Haus in Mecklenburg Vorpommern, noch nicht mal direkt an der Küste, bezahlen brav Zweitwohnsitzsteuer und dürfen uns noch nicht mal um unser Hab und Gut kümmern. Und schreibt man Ämter wegen Ausnahmegenehmigungen an wegen dringender Reparaturen, dann erhält man noch nicht mal eine Antwort.“

Sylvia Kruse von der Insel Rügen indes beschreibt ihre Sorgen, die sie mit Blick auf zu zeitige Lockerungen hatte. „Meiner Meinung nach wäre das sofortige Hochfahren ein völlig falscher Schritt gewesen, und wir hätten uns die Einschränkungen der letzten Wochen sparen können. Auch mir ist bewusst, was all diese Einschränkungen gerade in der Wirtschaft angerichtet haben und noch anrichten werden. Aber was würde werden, wenn wir zu früh aussteigen? Dann würde es für alle noch viel schlimmer werden, auch und vor allem für unsere Wirtschaft. Also lasst uns die Zeit, so schwer es auch ist. Wir sollten in der kommenden Zeit noch durchhalten und sicherlich werden wir alle dafür belohnt.“

In ähnlicher Weise argumentiert Klaus Rudolph in seiner Antwort: „Alle bisherigen Einschränkungen waren meines Erachtens richtig und angebracht. Eine schrittweise Lockerung wird sicherlich herbeigesehnt, aber es sollte doch sehr vorsichtig verfahren werden, damit nicht alles umsonst war. Und diejenigen, die sich in ihren Freiheiten beschnitten fühlen, müssen wir alle zusammen überzeugen und unterstützen.“

„Wir dürfen nicht wieder alles zunichte machen“

Carola Kummer aus Seehof zeigt sich zufrieden „mit den getroffenen Entscheidungen. Man darf nicht das zunichte machen, was man bis jetzt erreicht hat. Wir haben auch zwei Kinder zu Hause (Vorschule und 6. Klasse). Mein Mann und ich teilen uns die Schichten zu Hause. Wir arbeiten halbtags zu Hause und halbtags im Büro. Und Homeschooling gibt es natürlich auch. Natürlich sind wir müde, aber wir schützen damit unsere Kinder, uns und viele andere. Das Einzige, was ich zu bemängeln habe, ist, dass mir eine klare Linie wegen geplanter Pauschalreisen fehlt. Wir haben bereits im letzten Jahr eine Reise für Juni 2020 gebucht. Leider kann diese nicht kostenfrei storniert werden. Aktuell müssten wir sie antreten. Aber wie soll das gehen? Ich wünsche mir auch ein globales Reiseverbot bis mindestens 31. August. Dann könnten wir stornieren.“

Ingolf G. Werner sei „sehr ungehalten über die langsame Rückkehr zur Normalität“, wie er formuliert. „Uns wurden die Einschränkungen unserer Grundrechte und die Beschneidungen der Wirtschaft damit begründet, dass die exponentielle Ausbreitung des Virus gestoppt werden müsse und unser Gesundheitssystem nicht überfordert werden dürfe. Inzwischen steigt die Zahl der Infektionen langsamer als die der Genesungen. Die Zahl der virulent Erkrankten geht also zurück. Das Gesundheitswesen ist nicht nur nicht überfordert – es stehen sogar Tausende Intensivbetten frei.“

Zwischenzeitlich, so schreibt Werner, habe die Kanzlerin auch die Verdopplungszeit der Pandemie auf mindestens zwölf bis 14 Tage zur Bedingung für die Rückkehr zur Normalität gemacht. Die Verdopplungszeit liege aktuell bei mehr als einem Monat, moniert er. „Jetzt gilt das Argument: nur wegen der Einschränkungen ist alles gut. Wir dürfen nichts riskieren. Denkt man das zu Ende, müssen wir noch Monate mit Einschränkungen leben. Und selbst dann gilt immer noch: das Virus ist in der Welt, es könnte sich neu ausbreiten.“

Ingolf G. Werner drängen sich Fragen auf: „Wer denkt aktuell noch an die Verhältnismäßigkeit der Mittel? Wen interessieren die Abertausenden Insolvenzen, die Deutschland bis tief in den Mittelstand hinein drohen? Wer wägt ab gegen die Millionen Arbeitslosen, die wir in sechs bis zwölf Monaten zusätzlich haben werden? Der Staat hat so viele Milliarden-Hilfsprogramme in Stellung gebracht, das man sich fragt, wie das alles wieder zurückgezahlt werden soll. Mit einer eingebrochenen Wirtschaft? Droht jetzt jedem Eigentümer eines schuldenfreien Hauses in guter Lage eine Vermögensabgabe und Zwangshypothek? Die starken Einschnitte der letzten Wochen gingen an die Grenze des verfassungsrechtlich Möglichen. Weil die Einschnitte so stark sind, dürfen sie nicht länger als unbedingt nötig aufrechterhalten bleiben. Es bedarf einer entschlossenen Rücknahme von Freiheits- und Eigentumsbeschränkungen! Nur Abstandsgebote, hygienische Vorschriften und das Verbot von Großveranstaltungen finde ich noch angemessen.“

Von Juliane Lange