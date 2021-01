Rostock

Auch zum Ende der Woche beherrscht der Lockdown, vor allem mögliche weitere Verschärfungen, die Debatte unter den Lesern. Im OZ-Chefletter haben wir Sie, liebe Leserinnen und Leser gefragt: „Was halten Sie von einer weiteren Verlängerung und Verschärfung der momentanen Einschränkungen?

Die Sorge vor dem mutierten Virus und einem erneuten Anstieg der Corona-Infektionszahlen treibt die Politik um. Es geht um die Frage, welche Maßnahmen noch ergriffen werden können im Kampf gegen das Virus. Diskutiert werden die Entlastung des ÖPNV durch Homeoffice und FFP2-Masken. Was denken Sie?

Edgard Rex versichert: „Seit Bestehen der Regeln und Maßnahmen haben wir uns danach gerichtet. Und schon lange benutzen wir FFP2-Masken. Auch waren wir für die Betreuung von unserem Enkel da, was jetzt nur noch einer von uns darf. Das ist für uns nicht nachvollziehbar. Es fliegen viele Urlauber in Risikogebiete, aber wir dürfen nicht gemeinsam unseren Enkel betreuen. Warum?“ Rex fordert: Eine Verschärfung von Regeln müsse von der bestehenden Situation abhängen. „Und die sollte von allen getragen werden.“

Corinna Unger wirft mit Blick auf die Infektionszahlen die Frage auf: „Wenn es so schlimm ist, warum machen sie dann keinen kompletten Lockdown?“ Für Unger würde es mehr Sinn machen, etwa nur Lebensmittel-Geschäfte zu öffnen, alles andere zu schließen. Von den ständigen Verschiebungen des Lockdowns hält die Leserin wenig. „Dann fühlen sich die Menschen hingehalten und wissen nicht, wie es weitergeht. Dadurch gehen viele Betriebe kaputt. Das kann es auch nicht sein. Warum reden sie nicht Klartext und klären richtig auf?“

Peter Klein möchte sich an der Diskussion um eine Lockdown-Verlängerung nicht beteiligen. „Wenn keinem etwas Besseres einfällt, und ich glaube, dass sich eine Menge kompetenter Leute darüber den Kopf zerbrechen, wäre das Ergebnis bei einer zu frühen Lockerung noch mehr Infizierte, noch mehr Tote und selektives Sterben in den Krankenhäusern. Wer will das? Was mich auch aufregt ist, dass weinerliche Gejammere in den Medien, wie lange wir das wohl noch ‚aushalten‘!? Für mich gibt es zum Sterben keine Alternative.“

„Der Lockdown ist natürlich schlimm. Aber was ist die Alternative?“, fragen sich die Leser

Matthias Müller findet: „Wir haben mittlerweile jegliche Selbstbestimmung verloren. Es ist nicht mehr hinnehmbar, wie die Politik versucht, uns zu erziehen oder zu beschützen. Wir hangeln uns von Lockdown zu Lockdown. Ich möchte ganz klar festhalten, ich bin kein Verschwörungstheoretiker. Nein. Ich bin ein mündiger Bürger der BRD, ein glücklicher Familienvater und daher betrachte ich auch mit Sorge, welches Erbe wir unseren Kindern hinterlassen. Hat einmal jemand die eigentlichen Risikogruppen befragt oder die Kinder, wie sie sich fühlen? Die Menschen, die alleine und isoliert derzeit ihre Zeit verbringen?“

Müller führt weiter aus: „Ich glaube, wir sollten den von der Natur gegebenen scharfen Verstand nutzen und uns fragen, wie bringen wir uns wieder in Einklang mit dieser. Statt davonzulaufen, sollten wir uns der Situation stellen. Eine weitere Verlängerung des Lockdowns führt zu sozialen und wirtschaftlichen Missständen.“

Auf die Frage, ob eine weitere Verschärfung für sie vorstellbar wäre, antwortet Claudia Lorenz: „Natürlich ist es schlimm, auch für Singles, Kinder, für alle. Aber wir müssen versuchen, das Beste daraus zu machen. Viel Liegengebliebenes kann erledigt werden. Kraft schöpfen. Ich habe Freundinnen in England und Lateinamerika, die alle Angst haben. In England ist es gerade besonders schlimm. Viele lassen sich in der Hoffnung impfen, dass es helfen wird. Wir müssen Hoffnung und Ruhe bewahren.“

Sollten die Zahlen sich nicht verbessern, dürften eben nur noch notwendige Geschäfte geöffnet haben, empfiehlt Lorenz. „Wir brauchen nur nach Asien zu schauen. Da sind gerade ganze Stadtbezirke abgeriegelt worden, nach 200 Neuinfektionen. Solange ein jeder nach wie vor in den Urlaub fliegen kann, müssen wir uns wirklich nicht wundern. Auch da hat es Asien vorgemacht. Global vernetzt bedeutet auch: Das Virus reist mit. Wir müssen alle an einem Strang ziehen. Ebenso sollten die wirtschaftlichen Hilfen fließen.“

Lorenz regt dazu an, über das Danach nachzudenken, Stichworte: „Nachhaltigkeit, Stopp des Klimawandels, Mobilitätswende. Ein Weiter-so wie vor dem Lockdown darf es nicht geben.“

Von Juliane Lange