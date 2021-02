Schulen und Kitas in MV sollen nach den Winterferien schrittweise wieder öffnen – jedoch ausschließlich in Gebieten, die keine Hochrisikogebiete mehr sind. Nicht bei allen OZ-Lesern kommt die neue Regelung gut an: Einige finden, es ist noch zu früh für Öffnungen, andere wollen, dass alle Kinder wieder in der Schule unterrichtet werden.