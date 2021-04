Rostock

Ein bisschen Zuversicht – wenn auch unter Vorbehalt – verbreitete Ministerpräsidentin Manuela Schwesig in dieser Woche, als sie sagte, dass „die harten Maßnahmen“ wirkten und das exponentielle Wachstum gebrochen sei. Von Entwarnung indes wollte die SPD-Politikerin noch nicht sprechen. Viele Leser begegnen diesem verhaltenen Optimismus mit reichlich Skepsis.

Manu Reh meint: „Andere Länder öffnen alles trotz weitaus höherer Inzidenzen. Das Virus wird uns noch ewig begleiten. Menschen und Existenzen gehen kaputt. Und denken die Politiker an die Kinder und Jugendlichen? Wir alle wollen endlich wieder Normalität im Leben.“ Zum Stichwort Kinder und Jugendliche äußert sich auch Barnim Thees: Die Landesregierung erhöhe seiner Meinung nach die „Kindeswohlgefährdung durch eine Verschärfung des gültigen Infektionsschutzgesetzes. Dieses sieht Schulschließungen erst ab einer Inzidenz von 165 vor. In MV erfolgt diese bereits ab einem Wert von 100. „Die wiederholte Ein- beziehungsweise Aussperrung“ erfolge auf Grundlage von Inzidenzwerten, so Thees, „die grundsätzlich nicht in der Lage sind, die unbekannte Ausbreitung des Virus adäquat zu schätzen und zu bewerten.“ Und, so Thees weiter, eine jede Krise sei immer erst dann beendet, wenn sie im Kopf beendet sei. „Denn das Sein kann immer nur als individuelle Widerspiegelung im Bewusstsein existieren.“

„Das ist alles Quatsch, nur Impfen hilft“

Andy Floreck reagiert mit Ironie auf die Worte der Ministerpräsidentin. „Sehr gut. Die knallharten Maßnahmen der Landesregierung greifen. Jetzt steckt sich nach 22 Uhr niemand mehr an. Den großen Treibern in den Schulen und Kindergärten wird keine Chance mehr gegeben, genauso wie im Einzelhandel. Endlich gehen die Zahlen runter. Ach nee, doch nicht. Aber kein Problem, nach vier Wochen knallhartem Lockdown müssen wir dann noch mal vier Wochen verzichten, und dann ist der Sommer gerettet. Oder doch nicht?“ Ronny Wenzel zeigt sich irritiert. „Schon komisch, von einem auf den anderen Tag gibt es 500 mehr Fälle und Frau Schwesig sagt, die harten Maßnahmen zeigen Wirkung. Da muss man schon ein wenig schmunzeln. Entweder wird hier mit den Zahlen gespielt oder die Ämter melden zu spät oder zu langsam. Anders kann ich mir das nicht erklären. So etwas hat aber immer Auswirkungen auf die Landkreise, also die Bürger, und das kann doch nicht sein.“ Holger Oppers fragt: „In welcher Parallelwelt lebt die Ministerpräsidentin? Laut ihr zeigen die Maßnahmen Wirkung oder sollen höhere Infektionszahlen die Wirkung sein? Das ist alles Quatsch, nur Impfen hilft.“

Hintergrund der beiden letzten Meinungsäußerungen ist die Meldung, dass das Landesgesundheitsamt am Dienstag 585 neue Fälle vermeldete. Das ist der höchste Wert, der je innerhalb von 24 Stunden im Land registriert worden ist. Die landesweite 7-Tage-Inzidenz stieg um 3,4 Punkte auf 138,7. Am höchsten war sie im Landkreis Ludwigslust-Parchim mit 237. Dort steig die Inzidenz im Vergleich zum Vortag um knapp 60 Punkte. Nach erneuten Abstrichen bei einem Unternehmen in Lübtheen kamen am gleichen Tag 80 Infektionen dazu. Mittlerweile hätten sich in dem Betrieb und in dessen Umfeld rund 180 Personen mit dem Coronavirus infiziert.

Von Juliane Lange