OZ-Leser zu autofreien Seebädern in MV: „Eine Stadt kann mehr sein als Pkw-Abstellfläche“

Keine Autokolonnen mehr, die sich im Schritttempo durch das Ostseebad schieben, weniger Abgase, und auch die Parkplatzsuche soll der Vergangenheit angehören. Warnemünde will als erstes Seebad in MV autofrei werden. Ein Szenario, an dem die Stadt Rostock seit nunmehr fünf Jahren arbeitet, das auch Vorbild sein soll für andere Orte, wie Boltenhagen, Kühlungsborn oder Zinnowitz. OZ-Leser fragen sich indes, wie das funktionieren solle, etwa mit dem Einkauf der Einwohner oder den Koffern der Urlauber.

So schreibt Kajo Rakü dazu: „Für Tagestouristen mag das gehen, die kein Gepäck dabei haben. Aber wie soll das funktionieren, wenn man mit viel Gepäck in die Ferienwohnung oder das Hotel reist? Und soll ich meine Einkäufe für die Ferienwohnung schleppen? Wozu gibt es dann die vielen Parkhäuser und Parkplatzvermietungen? Für die Zeit meines Aufenthaltes bin ich ja Anlieger und muss auch zu meiner Unterkunft kommen, so wie Dauerbewohner auch.“ Jörn Albrecht schlägt vor, „nur die Anwohner und die Leute, die Geschäfte haben, reinzulassen.“ Der Rest könne nach Ansicht Albrechts „außerhalb parken. Problem ist nur: Vor Warnemünde gibt es keine Parkhäuser und keine gute Anbindung an den Nahverkehr.“

Nach vorliegendem Verkehrskonzept sieht das Rathaus hier drei Parkhäuser vor – direkt an der Stadtautobahn, zwischen Warnemünde und Diedrichshagen sowie auf der Mittelmole. Andre Thiel überzeugt das. Er notiert: „Sehr gute Idee.“ Cornel Raatz hingegen spricht von „Realitätsverweigerung. Mehr gibt es dazu nicht zu sagen. Die Menschen fahren nun mal Auto – und das aus gutem Grund. Man kann nur hoffen, dass es an den Besucherzahlen deutlich spürbar wird, was das für ein Irrsinn ist.“

„Der Wunsch nach mehr Grün, mehr Aufenthaltsfläche, mehr Ruhe ist geweckt“

Malte Rockmann hält dagegen, schreibt: „Absolut sinnvoll. Es gibt keinen Grund, seinen Pkw nicht am Ortseingang abzustellen.“ Anschließend könne man mit dem Bus ins Zentrum oder an den Strand, so Rockmann. „Dafür müssen die Touristen dann nur ein bisschen mehr Kurtaxe zahlen, um das Ganze zu bezahlen, und alle sind glücklich.“ Laut Rockmann nehme die Akzeptanz von Blech in der Nachbarschaft rapide ab. „Der Wunsch nach mehr Grün, mehr Aufenthaltsfläche, mehr Ruhe ist geweckt. Stadt kann mehr sein als Pkw-Lagerfläche.“

Zu der gewünschten Vorbildfunktion etwa für Heringsdorf und Zinnowitz notiert Thomas Glawe: „Bevor man darüber in den Kaiserbädern nachdenkt, sollte man eine Begrenzung oder sogar Reduzierung von Hotels in Erwägung ziehen. Das wäre auch weitaus kosteneffizienter, da für solch eine Idee die benötigte Infrastruktur, wie Parkmöglichkeiten, Bus, Bahn und Radwege nicht ausreichend vorhanden sind.“ Und: „Die Straßen sind jetzt schon regelmäßig überfüllt.“ Jens Wolter fügt an: „Diese Idee ist schon einige Jahrzehnte geplant und es gab schon einige Konzepte dafür. Auf ein Neues. Wäre jedenfalls wünschenswert.“

