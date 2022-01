Rostock

Die Pläne der Landesregierung, dem hiesigen Fachkräftemangel mit Arbeitskräften aus Usbekistan zu begegnen, haben unter Lesern hitzige Diskussionen zu der Frage ausgelöst, warum nicht Einheimische die anfallende Arbeit verrichten können. „Wir brauchen mehr Zuwanderung“, erklärt Wirtschaftsminister Reinhard Meyer (SPD) das Vorhaben. Sowohl aus EU-Ländern aber auch aus anderen Regionen der Welt. Sonst, so Meyer, würden künftig viele Strukturen in MV bald zusammen­brechen. Beispiele seien Pflege oder Gastronomie.

Willi Uttendorf drückt sein Bedauern aus: „Armes Deutschland. Wo sind denn unsere gut ausgebildeten Jugendlichen?“ Eine Frage, auf die Leser Tom Kborn sogleich reagiert: „Schlecht bezahlt, ausgenutzt, kaputt gespielt. Weil die Chefs immer mehr wollen, aber nicht ordentlich bezahlen wollen. Und dann die Zeiten. Erst eine Hochzeit bis 5 Uhr morgens, danach umbauen und am besten gleich wieder eine Frühschicht hinterher.“ Außerdem, so Kborn, habe er die Erfahrung gemacht, dass „wenn man Ideen hat, wird es nicht umgesetzt. So wie es früher war, ist heute schon lange nicht mehr.“ Stichwort Geld. Hier steigt auch Yvonne Legetth in die Debatte ein. „Um für einen Dumpinglohn zu arbeiten, muss natürlich ausländisches Personal her. Kleiner Tipp an die Regierung. Vielleicht sollte man mal der Pflege und Gastro ein angemessenes Gehalt zahlen und bessere Arbeitsverhältnisse schaffen. Vom Klatschen alleine kann man nicht satt werden.“

„Arbeitslosen sollte die Möglichkeit gegeben werden, für eine faire Bezahlung auch arbeiten zu gehen.“

Jana Gelbe-Haußen übt Kritik: „Klar brauchen wir Zuwanderung. Damit die Arbeit für Billiglohn hier erledigt wird. Und unsere MVler arbeiten dann in Österreich und Italien für richtigen Lohn und kommen dann nach MV zum Urlaub zurück. Macht Sinn.“ Gelbe-Haußen ist wie viele andere sicher, dass „gute Löhne und gute Bedingungen die Leute im Land und im Job halten würden.“ Andrea Dicty erinnert sich an ihre Azubizeit zurück: „Wenn ich überlege, zu meiner Zeit als Auszubildende auf Rügen hat mich die Monatsfahrkarte 79 Euro gekostet und ich habe 230 Euro im ersten Lehrjahr verdient. Wie soll man denn davon leben?“

Detlef Schimank kommentiert das Geschehen mit den Worten: „Neokolonialismus im Gewand von Zuwanderung. Wir leisten uns Hartz-IV-Empfänger und Arbeitslose, denen die Möglichkeit gegeben werden sollte, für eine faire Bezahlung auch arbeiten zu gehen.“

„Klar ist: Die immer älter werdende Gesellschaft braucht in jedem Fall Zuwanderung“

Für Christian Albrecht ist die Situation „doch ganz einfach“, wie er sagt: „Die Wirtschaft hat sich die letzten 20 Jahre nicht gekümmert. Löhne stagnieren, die Arbeitslast nimmt zu, selbst für gelernte Arbeitskräfte wartet im Alter oft die Armut.“ Selbst wenn man jetzt sofort die Bedingungen deutlich verbessere, dauere es Jahre, bis das durchschlage und neue Fachkräfte dem Markt zur Verfügung stünden, ist Albrecht überzeugt. „Der Minister hat aber nur sehr bedingt Handhabe, was Löhne und Arbeitsbedingungen angeht. Das ist immer noch Aufgabe der Tarifpartner. Aus seiner Sicht ist es also nachvollziehbar, dass er solche Maßnahmen vorschlägt. Trotzdem kommen wir nicht darum herum, Mangelberufe attraktiver zu gestalten. Dann sehen wir auch, wo echter Fachkräftemangel herrscht (den man extern besetzen muss) und wo er hausgemacht ist. Klar ist aber: Die immer älter werdende Gesellschaft braucht in jedem Fall Zuwanderung.“

Von Juliane Lange