OZ-Leser zum Einreiseverbot: „Erholung auf dem Darß war der einzige Lichtblick“

Rostock

Chefredakteur Andreas Ebel hat zuletzt darin gefragt, was die Leser von dem Einreiseverbot nach Mecklenburg-Vorpommern halten. Betroffen davon sind auch jene, die ihren Zweitwohnsitz im Land haben. Wir haben einige Stimmen zusammengetragen.

Unter vielen Entbehrungen, so schreibt uns das Ehepaar Steffens aus Hamburg, hätten sie auf dem Darß ihren „Altersruhesitz“ erworben. „Während einer Krebserkrankung mit Chemotherapie ist ein wenig Erholung auf dem Darß der einzige Lichtblick, den meine Frau und ich haben“, schildert Steffens. Und weiter: „Wir zahlen Steuern an die Kommune und halten uns an die Kontaktsperre, dürfen aber nicht kommen. Auch die Blockwartmentalität einiger Einheimischer lässt einen sprachlos zurück und erinnert an lange zurückliegende Zeiten. Wenn wir wiederkommen dürfen, bleibt sicherlich ein schaler Nachgeschmack.“

„Selbstverständlich halten wir alle Abstandsregelungen ein“

Auch Medizinerin Silvia Freimuth hat sich bei uns gemeldet, erzählt: „Wir sind seit 14 Jahren Eigentümer einer Immobilie in Zingst, die wir nicht vermieten, sondern ausschließlich selbst nutzen. Mein Ehemann hat eine Pollenallergie, die Ostseeluft lindert seine Beschwerden enorm.“ Normalerweise, so fügt Freimuth hinzu, seien sie an jedem zweiten Wochenende in Zingst. Zudem engagierten sie sich im Kulturbetrieb.

„Wir finden die von der Bundesregierung vorgeschlagenen Maßnahmen zur Reduzierung aller Infektionsrisiken richtig und wichtig. Selbstverständlich halten wir alle Kontakteinschränkungen und Abstandsregelungen ein. Dies würden wir auch an unserem zweiten Wohnsitz zuverlässig tun. Insofern verstehen wir nicht, dass es in Mecklenburg-Vorpommern bei einem derart rigiden Einreiseverbot bleibt, das es uns weiterhin unmöglich macht, zu unserer Immobilie zu fahren. Nicht unerwähnt sollte bleiben, dass wir eine Zweitwohnungssteuer zahlen und eine Jahreskurkarte und einen Anwohnerparkausweis für das Jahr 2020 erworben haben. Betonen möchte Freimuth zudem, dass sie und ihr Ehemann „niemals dem Gesundheitssystem in MV zur Last fallen würden. Bei einer Fahrzeit von zweieinhalb Stunden nach Berlin und unserem medizinischen Netzwerk hier vor Ort sind wir bisher zu allen ärztlichen Konsultationen immer nur vor Ort in Berlin gegangen und würden dies auch künftig so handhaben.“

Auch Birgit Senger aus Hessen kritisiert jene Maßnahme, die es ihr untersagt, nach MV einzureisen. „Steuern dürfen wir zahlen, aber wir dürfen unsere Häuser nicht betreten. Sehr schade, dass man keinen Unterschied zwischen Touristen und Eigentümern macht und leider kein Einsehen in der Regierung vorherrscht.“

Michaela Walter schlägt vor, „wenigstens den Zweitwohnungsbesitzern die Einreise zu genehmigen. „Denn wir müssen uns um unsere Häuser und Gärten kümmern.“ Außerdem würden auch sie sich an das Kontaktverbot halten. „Das kann man ja trotzdem einhalten, wenn man sich nur auf dem eigenen Grundstück aufhält. Ich finde solche Eingriffe in die Persönlichkeitsrechte echt unmöglich.“

„Für den Tourismus ist das eine finanzielle Katastrophe“

Für Annett Heller sind die Maßnahmen allesamt zu streng. „MV lebt vom Tourismus. Sollten wir uns nicht selbst frei bewegen dürfen und wenigstens im eigenen Land oder auch Bundesland Urlaub machen dürfen? Ich fühle mich in meine Kindheit versetzt, als die Mauer noch stand. Wobei wir damals wenigstens noch an unserer eigenen Küste zu Gast sein durften. Ich könnte mir sogar vorstellen, meinen Sommerurlaub von Wismar aus in Warnemünde zu verbringen. Davon hätte die Tourismusbranche etwas – und ich als Urlauber auch. Aber nein, Hotels müssen geschlossen bleiben. Das könnte man eleganter lösen, vielleicht ohne großes Frühstücksbuffet, sondern mit Frühstück auf dem Zimmer. Ach, es gäbe viele Möglichkeiten, alles etwas besser zu gestalten. Das hier ist eine finanzielle Katastrophe für alle Betriebe, die an der Hotellerie hängen, ein Super-GAU für jeden kleinen Betrieb. Und von den Kindern, welche ohne soziale Kontakte zu Hause ausharren müssen, ganz zu schweigen.“

Familie Ossig aus Havelland empfindet die Maßnahmen als „unverhältnismäßig“. Auch sie haben ihren Zweitwohnsitz in MV. Sie notieren: „Sämtliche Auflagen, wie soziale Distanz, sind auch im Havelland nicht unbekannt. Es handelt sich hier um ungenügende Verhaltensweise gegenüber Zweitwohnsitzeigentümern, die leider nicht beendet wurde.“

Simone und Klaus Berthold indes sind überzeugt: Die Lockerungen kommen zu früh. „Wenn die Kurve der Neuinfektionen mathematisch betrachtet wird, ist der Höhepunkt der Ansteckungen bei weitem noch nicht erreicht. Auch vermissen wir erforderliche Schutzmaßnahmen für alle, wie Mundschutzpflicht. Auch sollten nicht Mitbürger anderer Bundesländer in MV einreisen, es sei denn, sie gehen hier vorab drei Wochen in Quarantäne.“

Marina Ewert unterstreicht: „Gesundheit geht vor. Aus diesem Grund ist Vorsicht geboten und vor allem Geduld. Jeder sollte mal hinterfragen, ob es wichtiger ist, zu shoppen oder gesund zu bleiben und irgendwann wieder durchzustarten.“

Von Juliane Lange