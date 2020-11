Rostock

Unmittelbar vor dem Teil-Lockdown lockte es Menschen in MV in Gaststätten und Geschäfte. OZ-Leser berichten über ihren Umgang mit der pandemischen Notlage.

Andreas Steinemann übt Kritik an den von der Regierung verhängten Maßnahmen, fragt: „Wo soll das enden? Diese ‚Strategie‘, man mag sie kaum so nennen, ist nicht nachhaltig. Im Frühjahr ist die Wirtschaft tot, die Menschen irre und die Krankenhäuser trotzdem voll.“ Für Alex Dornsen ändere sich zum zweiten Mal nichts, so sagt er es. „Schade ist es für die Kinder, die so schon nix machen können.“ Tina Socke berichtet: „Vom Lockdown habe ich nichts. Ich gehe arbeiten, aber ich glaube nicht an die vier Wochen. Ich denke, der Lockdown wird verlängert, weil das Virus in vier Wochen nicht tschüss sagen wird, leider.“

Tanja Achtmann erwidert zum Punkt Beschäftigung für die Kinder: „Ein Kind braucht kein Karussell, um glücklich zu sein. Ich seh’ es an meinem Sohn. Er liebt es, auf Bäume zu klettern und Rad zu fahren. Was haben die Kinder denn früher gemacht? Heutzutage sind wir Menschen einfach zu verwöhnt. In dieser Zeit wird einem wieder mehr denn je bewusst, was wirklich im Leben zählt. Es sind vier Wochen. Da wird doch mal jeder verzichten können.“ Weiter schreibt Achtmann: Es werde ja so getan, als würden alle eingesperrt. „Kann diesen Aufstand echt nicht nachvollziehen und es nervt mich langsam. Es geht hier um Gesundheit und Menschenleben. Da sollte doch wohl jeder freiwillig dazu bereit sein. Für die Gastronomiebetriebe tut es mir natürlich sehr leid.“

Christa Behrendt gibt Persönliches preis: „Nur so viel: Ich hatte Krebs und lebe noch. Mein Mann ist schwerbehindert und er lebt auch noch. Was uns aber zu schaffen macht, ist die Einsamkeit, kein Treffen mit Freunden und Gleichgesinnten. Da sind auch vier Wochen zu viel. Aber das können die Klugscheißer eh nicht verstehen oder wollen es nicht.“

„Wenn wir Weihnachten mit der Familie verbringen können, verzichte ich gerne“

Matthias Löbsack klärt auf: „Der Begriff ist falsch, es ist kein Social Distancing, sondern Physical Distancing. Sozial kann man ja auch interagieren, via Videochat a lá Discord, Zoom, Whatsapp, Facetime, Twitch et cetera.“ Sibylle Lange wirft die Frage auf, wieso manch einer von ‚Freiheit genießen‘ spreche. „Ich bin jeden Tag frei. Schließlich sind wir nicht eingesperrt. Man kann raus, an die See, in die Berge, in den Wald, selbst mit dem Auto kannst du durch die Gegend fahren. Nur eben keine Partys und Feste. Und wenn es wirklich was bringt, dass wir Weihnachten mit der Familie verbringen können, dann verzichte ich jetzt gerne.“

Ebenso sieht es Sabrina Hein: „Freiheit genießen. Sie sind doch immer noch frei. Manche Menschen tun gleich so, als wenn sie im Gefängnis sind. Sie können immer noch vor die Tür, einkaufen, spazieren gehen. Wir sollen doch nur den Kontakt mit vielen Menschen meiden. Ich verstehe nicht, was daran so schwer ist.“ Jutta Kirchner hält es für dringend angezeigt, „den Menschen klarzumachen, warum dieser Lockdown richtig und wichtig ist, bevor auch hier der Gesundheitsnotstand ausbricht und Ärzte entscheiden müssen, wer eine Behandlung bekommt und wer keine mehr bekommt.“ Kirchner appelliert: Über den eigenen Tellerrand hinauszusehen.

Von Juliane Lange