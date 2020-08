OZ-Leser zum Lohnkeller MV: „Jeder Arbeitnehmer ist mehr wert als Mindestlohn“

Rostock

MV bleibt weiter im Lohnkeller stecken: Vier von zehn Beschäftigten verdienen hierzulande weniger als zwölf Euro in der Stunde. Das betrifft insgesamt 237 000 Frauen und Männer, also 38,01 Prozent aller 624 000 Erwerbstätigen. Für viele Leser verbergen sich hinter den Zahlen „unhaltbare Zustände“ und „Ausbeutung“, so beklagen sie es.

So schreibt etwa Luna Covet: „Betriebe, die nur Mindestlohn zahlen, sollten von Arbeitnehmern boykottiert werden. Das ist Ausbeutung. Es fehlen doch schon ohne Ende Köche. Ich kenne einen Koch, der lieber ungelernt in den Garten- und Landschaftsbau gewechselt ist, weil dort Mindestlohn gezahlt wird und die Wochenenden frei sind. Wenn ich meine Leute ordentlich bezahle, dann passiert so was nicht. Aber gerade die Gastronomie und Hotellerie beuten ihre Arbeitnehmer nur aus. Und teilweise gehen die jetzt zu Recht pleite. Lohn ist eben auch Wertschätzung für den Arbeitnehmer“, so Covet. Und: „Jeder Arbeitnehmer sollte sich bewusst sein, dass er mehr wert ist als Mindestlohn.“

„ Mindestlohn ist und bleibt nur Bettelei bei der Politik“

Astrid Hanisch macht die folgenden Vorschläge: „Senkt die Lohnnebenkosten. Oder streicht die EEG-Umlage für alle Unternehmen.“ Hanisch meint: Die Politiker seien alle „realitätsfremd“. In seinem Statement greift OZ-Leser Olaf Wilken diesen letzten Gedanken auf: „Warum finden Unternehmen in MV, die mindestens nach Tarif zahlen, keine Fachkräfte? Der Politik immer die Schuld zu geben, ist einfach und realitätsfremd.“

Jürgen Lehmann setzt hinzu: „Wer richtigen Lohn will, darf sich nicht an den Mindestlohn hängen, sondern muss sich in den Betrieben gewerkschaftlich organisieren und für seine Arbeitsbedingungen kämpfen. Sonst wird das nichts. Mindestlohn ist und bleibt nur Bettelei bei der Politik. Man muss sich aber mit demjenigen auseinandersetzen, der für die Lohnzahlung zuständig ist – den Unternehmern.“

„Der richtige Mindestlohn ist wichtig, nur so kann es vorangehen“

Jens Lunkowsky erwidert: „Aber ich muss mich als Arbeitnehmer nicht von den Arbeitgebern ausbeuten lassen. Die Sklaverei ist vorbei. Und wenn die Arbeitgeber sich die Taschen vollstopfen, während man als Arbeitnehmer mit dem Mindestlohn abgespeist wird, läuft doch irgendwas falsch. Da viele Arbeitgeber nicht bereit sind, ihren Angestellten vernünftige Löhne zu zahlen, muss Vater Staat eingreifen.“

Auch Ralf Debatin ist er Auffassung: „Der richtige Mindestlohn ist wichtig, denn nur so kann es auch relativ vernünftig vorangehen.“

Andreas Elm von Liebschwitz fragt daraufhin: „Staatlich festgelegte Löhne, egal wie groß oder klein die Wertschöpfung ist? Wenn der Staat Löhne und Preise macht, dann ist das Sozialismus.“

