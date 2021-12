Rostock

Nun also weg mit dem Plus: Nachdem bereits mehrere Bundesländer die Testpflicht für Menschen, die eine Auffrischungsimpfung gegen Corona erhalten haben, abgeschafft haben, zieht MV nach. Die Testpflicht entfällt ab sofort und dann entsprechend 14 Tage nach der dritten Impfung. Ausnahmen gelten für Krankenhäuser, Alten- und Pflegeheime. Die Corona-Lockerung löst Zustimmung aus, sorgt aber auch für kritische Zwischentöne.

Michael Kummer äußert ebendiese Kritik: „Die (noch) nicht geboostert werden können, werden wieder benachteiligt, die Wer-darf-was-Diskussion kennen wir ja schon. Auf ein Neues. Ein Hoch auf die Gesellschaftsspalter aus der Politik, aber da die Testpflicht eine Belastung für die Testinfrastruktur und die Kassen ist, scheint das die billigste Lösung. Ist zumindest naheliegend.“

„Es gibt nur eine Möglichkeit: Alle testen“

Andre Moritz blickt skeptisch auf die Abschaffung der Tests für die dreifach Geimpften: „Überall wird von Impfdurchbrüchen gesprochen – auch bei Geboosterten, und wir schaffen das Testen bei denen ab. Es gibt nur eine Möglichkeit in meinen Augen: und zwar alle testen, um Infizierte von Gesunden fernzuhalten! Aber nein, die Geboosterten können ja nicht weiter infizieren.“

Marco Schramm spricht gar von Erpressung: „Das hat man auch denen gesagt, die zweimal geimpft sind, und nun sind es die nicht mehr. Es ist doch nur der Eigenschutz höher geworden, aber anstecken und weitergeben kann man es doch auch, so wie mit zwei Impfungen. Hier geht dann die indirekte Erpressung weiter.“

Menschen sollen vom Boostern überzeugt werden

Ulrike Winter vergleicht es mit dem „Lauf im Hamsterrad. Man kommt nie an.“ Und Daniela Heim hat die Befürchtung: „Dann hört das Theater nie auf! Anstatt konsequent die Maßnahmen für alle durchzuziehen, begehen sie wieder den gleichen Fehler.“

Katrin Jordan vermutet: „Man hofft durch diese Erleichterung Menschen schnellstens zum Boostern zu bewegen und natürlich auch die Ungeimpften.“ Doreen Reinecke sagt, sie würde sich trotzdem zwischendurch testen lassen. „Denn laut Wissenschaftler und Virologen kann man weiter Überträger sein.“

„Neidhammel hinterlassen blöde Kommentare“

Liz Nm freut es: „Super! Endlich ohne blöde Testung tun, was ich möchte. Ich fürchte, die Neidhammel werden wieder böse Kommentare hinterlassen.“

Und die Leserin mit dem abgekürzten Namen Vivi Ka begrüßt die Regelung ebenfalls: „Denn sie haben sich bereits geschützt! Es sollte keine weiteren Einschränkungen für sie geben, um Ungeimpfte zu schützen. Nur weil ich eventuell einen leichten Verlauf bekomme, können die Grundrechte nicht mehr so eingeschränkt werden. Und ja, auch an einer Erkältung sind schon Menschen gestorben. Wir machen doch aber derzeit alles in dieser Form, weil Ungeimpfte eher einen schwerer Verlauf bekommen.“

Gundula Below hat ein Verständnisproblem: „Sich impfen lassen und sich testen lassen, sind doch zwei verschiedene Dinge. Impfen soll mich schützen vor schwerem Verlauf und testen soll ich mich unter anderem als Vorsorge, um nicht andere anzustecken.“

