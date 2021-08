OZ-Leser zum erneuten Bahn-Streik: „Das ist einfach unverhältnismäßig“

Rostock

Der nächste Bahnstreik, den GDL-Chef Claus Weselsky angekündigt hat, löst bei OZ-Lesern ein gegensätzliches Echo aus. Der Streik soll vom 21. bis 25. August laufen. Im Personenverkehr soll der Streik am 23. August starten.

Mike Miller schimpft: „Was sind das für Mitglieder, die nicht merken, wie sie ausgenutzt werden?“ Miller meint: Claus Weselsky gehe es nicht um die Mitglieder, sondern nur um seine politische Macht, die er gerne hätte. „Er ist in meinen Augen untauglich als Gewerkschafts-Häuptling.“

Helga Berger übt grundsätzliche Kritik, schlägt vor: „Unser Streikrecht müsste überarbeitet werden. Es kann nicht angehen, dass eine ganze Gesellschaft dadurch immer mit in ‚Haft‘ genommen wird, wenn in diesem speziellen Fall ein kleiner Napoleon seine Muskeln spielen lässt. Das ist einfach unverhältnismäßig einer ganzen Bevölkerung gegenüber, die darunter leidet.“

„Verlasse dich auf die Bahn und du bist verlassen“

Holger Hüther hält fest: „Es gab mal Zeiten, da waren so wichtige Bereiche wie Telekommunikation, Post und Bahn staatlich. Die Mitarbeiter waren Beamte und somit war Streik nie ein Problem. Beamte hatten kein Streikrecht. Für ‚normale‘ Angestellte gilt das Betriebsverfassungsgesetz, und da steht ganz genau geschrieben, wer wann streiken darf oder auch nicht.“

Karin Jennerjahn zeigt sich verärgert: „Mir ist zukünftig auch egal, wie leer ein Zug ist und Personal eingespart werden muss, ich nehme lieber das Auto. Verlasse dich auf die Bahn und du bist verlassen.“ Wenigstens habe der „Unsympath der GDL dieses Mal etwas eher davon unterrichtet“, so Jennerjahn. „Ein Förderer der Pandemie. Kein Verständnis.“

Gonzo Hro erwidert: „Sympathische und weichgespülte Gewerkschafter gibt es genügend. Er ist der Richtige, der für seine Mitglieder kämpft und vor medialen Hasskampagnen nicht zurückweicht. Respekt!“

Solveig Davidek empfindet Unverhältnismäßigkeit: „3,2 Prozent wurden angeboten, und das ist nicht genug in dieser Zeit, bei einem ohnehin schon sehr guten Tariflohn?! Null Verständnis für diesen ‚Arbeitskampf‘, der keiner ist, sondern Maßlosigkeit, Egoismus und Profilierungssucht gilt!“

„Es geht nicht nur um höhere Löhne, sondern um Respekt “

Maurizio M. Martin setzt nach: „3,2 Prozent gestreckt über 40 Monate, eine Erhöhung von 0,8 Prozent jährlich. Dazu Abbau der Betriebsrente, weiterhin Überstunden ohne Ende und so weiter. Guter Tariflohn bei den miserablen Arbeitsbedingungen? Währenddessen machen sich seit Jahrzehnten die Vorstände und Aufsichtsräte der Bahn täglich die Taschen voll.“

Auch Mike Habeland wirft die Frage auf: „Warum wird immer an dem Recht gezweifelt, welches unserem Land Wohlstand und gute Arbeitsplätze beschert hat? Selbst wenn ein Napoleon seine Macht demonstrieren will, steht dem noch eine Entscheidung der Mitglieder zur Seite. Ohne deren Votum geht kein Streik. Ich bin mir sicher, jeder würde auf die Palme gehen, wenn man die Altersversorgung kürzen und/oder einstellen will. Es geht nicht nur um höhere Löhne, sondern um Respekt der Menschen, die unsere Züge sicher von A nach B bringen. Zudem kann man viele schlechte Löhne und Arbeitsbedingungen auf fehlende Tarifverträge zurückführen. Der Riesenniedriglohnsektor konnte nur ausgebaut werden, weil neben den Gesetzen viele Menschen dem Arbeitgeber machtlos gegenüberstehen.“

Von Juliane Lange