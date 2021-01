Rostock

Ab Montag (18. Januar) gilt in Bayern die FFP2-Maskenpflicht im öffentlichen Nahverkehr und beim Einkaufen. In anderen Bundesländern ist eine solche Maßnahme bisher nicht vorgesehen. Die Debatte um die Pflicht zum Tragen von FFP2-Masken hat mit Blick auf das derzeitige Pandemie-Geschehen neue Brisanz erhalten. Sie bieten nachweislich einen wirksameren Schutz auch gegen Aerosole, heißt es vonseiten des Bundesinstituts für Arzneimittel und Medizinprodukte. Aber sie kosten auch mehr Geld. Was halten Leser von einer möglichen FFP2-Pflicht im öffentlichen Raum?

Katrin Jordan sagt: „Mag ja alles gut und schön sein, aber wenn es eine Pflicht werden sollte, dann soll auch der Staat dafür sorgen, dass alle Bürger sie kostenlos bekommen und nicht vielleicht nur die Risikogruppen oder Hartz-4- oder Sozialhilfeempfänger.“ René Schulze stellt die Frage: „Ist das jetzt ein Eingeständnis der Regierung, dass die Stoffwindeln, die uns vorher im Gesicht hingen, absolut nutzlos waren? Na hoffentlich klappt das beim Impfstoff besser?!“ Roman Herbst ergänzt dazu: „Es haben sich alle Leute Masken genäht oder gekauft und jetzt sollen wieder neue gekauft werden. Ich wäre dafür, dass die Regierung mal endlich die Novemberhilfe an den Start bekommt. Es gibt nämlich Leute, die kaum noch einen Cent in der Tasche haben. Dann können wir auch über neue Anschaffungen reden.“

Jason Schafer verurteilt die Überlegung als „unfassbar abgehoben“. Weiter schreibt er: „Ich erwarte Klagen gegen diese unsoziale Maßnahme, die natürlich die Ärmsten und Schwächsten dieser Gesellschaft treffen wird.“ Henriette Gläser befürchtet eine Flut von gefälschten FFP2-Masken, die dann auf den Markt schwemmen würden. „Vor allem wird es jetzt für die Menschen der Risikogruppen schwer, die auf echte FFP2-Masken angewiesen sind, um sich tatsächlich wirksamer zu schützen. Wenn die nämlich an gefälschte Produkte geraten, ist der echte Schutz ja nicht mehr gegeben. Da reiben sich jetzt ganz viele ,Billig-Maskeneinkäufer und dann -verkäufer’ die Hände.“

Annette Weidemann findet die Entscheidung völlig in Ordnung. „Sofern die Masken zertifiziert und finanziert werden. Aktuell trage ich sie während des ganzen Arbeitstages. Es gibt schöneres, aber letztlich sind sie nun mal sicherer als der herkömmliche Mund-Nasen-Schutz.“ Brit Sommer erwidert: „Das stimmt so nicht. Auch die normalen Masken können schützen und erfüllen definitiv ihren Zweck. Sonst müsste ich in meinem Beruf schon gestorben sein. Ich trage die jeden Tag.“ Daraufhin angesprochen, dass die FFP2-Masken einen „effektiveren Schutz“ bieten, sagt Sommer: „Ja, das stimmt. Aber viele können sich das nicht leisten.“

Von Juliane Lange