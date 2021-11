Rostock/Schwerin

Angesichts der zuletzt vermehrt aufgetretenen Corona-Ausbrüche in mehreren Pflegeheimen im Land – mit drastischen Folgen und mehreren Todesfällen – bereitet Landessozialministerin (SPD) Stefanie Drese nach OZ-Informationen eine Impfpflicht für das Pflegepersonal vor. Schon seit Längerem wird die Pflicht für Pflegekräfte immer wieder ins Gespräch gebracht. Auch OZ-Leser diskutieren darüber.

Silke Keller schimpft: „Es besteht Fachkräftemangel, und nun das auch noch. Na dann werden die Heime bald gar kein Personal mehr haben. Das hört sich an, als wenn das ungeimpfte Personal die Schuld trägt.“ Corinna Rauch sieht in der Ankündigung Wortbruch, sie schreibt: „Es hieß, es wird keine Impfpflicht geben. Werden die Menschen, die eh schon so einen schweren Job haben, dann entlassen? Na ja, die Aussage zur Impfpflicht kann man per Gesetz wohl jederzeit ändern. Es war auch nie die Absicht, eine Mauer zu bauen. So viel zum Vertrauen den Politikern gegenüber.“

Auch Janine Engels reagiert mit Unverständnis: „Ich bin selbst seit mehr als 16 Jahren examinierte Altenpflegerin und weiß, wie der Alltag in einem Pflegeheim ist. Wenn die Politik das wirklich durchdrücken will mit der Impfpflicht für Pflegekräfte, dann können viele Einrichtungen, Pflegedienste, Heime und auch Krankenhäuser schließen, weil dann nämlich der größte Teil der Pflegekräfte sich beruflich umorientieren wird. Dann braucht niemand mehr für uns klatschen, davon können wir uns auch nichts kaufen und davon leben auch nicht.“

„Vor einem Jahr wurde noch für Pflegekräfte geklatscht“

Mit der Anerkennung beginnt ebenso Nadine Hentschel ihren Kommentar: „Toll, vor einem Jahr wurde noch für die Pflegekräfte geklatscht. Heute wird mit dem Finger auf die Pflegekräfte gezeigt. Auch eine Pflegekraft hat das Recht, über ihren Körper zu entscheiden.“

Regina Radtke gibt zu bedenken: „Mich wundert nicht, dass so viele alte Menschen sterben. Diesen Lebensabend haben sie sich auch anders vorgestellt. Besuche nur auf Zuteilung... einfach nur noch schlimm. Langsam sollte man mal anfangen, die Geimpften zu testen und nicht alles auf die Ungeimpften zu schieben, denn die werden regelmäßig getestet. Hier läuft doch etwas gewaltig schief“, glaubt Radtke.

„Bin ich nicht trotzdem verantwortungsbewusst?“

Carsten Rother wendet ein: „Hat hier überhaupt schon mal einer erwähnt, dass es im Pflegebereich zehn Impfungen gibt, die eigentlich jede Pflegekraft haben sollte. Und ich sage es hier noch mal. Dass die Impfung nicht vor einer Ansteckung schützt, darüber muss man nicht diskutieren. Aber die Impfung schützt mich mit hoher Wahrscheinlichkeit davor, dass ich mit einem Schlauch im Hals und angeschlossen an eine Lungenmaschine auf der Intensivstation liege und das womöglich über Wochen.“

Mirko Anne fragt: „Und nur, weil ich mich nicht impfen lassen würde, bin ich nicht verantwortungsbewusst? Auch als Pflegekraft bin ich doch trotzdem auch ein Mensch, der ein Recht auf eigene Entscheidungen hat. Oder sind die Bewohner, die sich nicht impfen lassen, auch nicht verantwortungsbewusst? Auch die ungeimpften Bewohner können sich anstecken und somit uns Pflegekräfte anstecken.“

„Was für ein Wahnsinn“

Die weiter steigenden Infektionszahlen besorgen die OZ-Leser. Trude Koerner sagt: „Trotz aller Warnungen und Zahlen von Virologen und Ärzten scheint gegen Dummheit, Ignoranz, Egoismus und Märchenerzähler kein Kraut gewachsen zu sein. Es ist wie ein Kampf gegen Windmühlen.“

Während die einen noch zögern, ist OZ-Leser Martin Stelzer vom Nutzen der Impfung überzeugt. Er berichtet, dass er sich nun ein drittes Mal impfen lassen werde, „egal ob es eine Empfehlung gibt oder nicht. Was für ein Wahnsinn, wir sitzen auf genügend Impfdosen und trotzdem geht es wieder so los wie bei der ersten Impfung. Wenn ich darauf warte, bis sich erst alle Ü-60-Jährigen das dritte Mal geimpft haben, ist Weihnachten 2024.“

Von Juliane Lange