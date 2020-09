OZ-Leser zur Suche nach Corona-Impfstoff: „Es wird so schnell keine Normalität geben“

Rostock

Weltweit suchen Forscher nach einem Impfstoff gegen das Coronavirus. Dass sich Sars-Cov-2 so schnell verändert, könnte dabei zum Problem werden. „Mit einem Impfstoff werden wir nicht plötzlich wieder die Normalität aus dem Jahr 2019 zurückbekommen“, mahnt denn auch Eva Hummers, Mitglied der Ständigen Impfkommission. Der bange Blick auf eine baldige Impfung beschäftigt auch zahlreiche OZ-Leser.

Helmut Augustyniak schreibt dazu: „Ein Experte hatte hier in der OZ mal geäußert, dass eine Pandemie noch nie durch Impfungen besiegt wurde. Als Laie möchte ich behaupten: mit Angst und Panik erst recht nicht.“ Dagmar Püschel glaubt: „Es sieht für mich so aus, als ob wir gar nicht mehr zur Normalität zurückkehren sollen.“

Frank Huhn fragt: „Und eine Rückkehr zur Normalität wird sich mit dem Eintreten genau welcher Tatsache vollziehen?“ Verena Dietze notiert: „Offensichtlich wird es das, was wir unter Normalität verstehen, nie mehr geben. Frau Merkel sprach doch schon im März von der neuen Normalität. Obwohl da angeblich noch keiner nichts wusste. Es wird immer wieder etwas Neues geben, um den derzeitigen Status zu erhalten.“

„Es wird so schnell keine Normalität eintreten“

„ Alexander Stebler bestätigt: „Ja, Sars-CoV-2 verändert sich sehr rasch. Und es tut es jetzt schon.“ Aber, so Strebler: „So wie jedes Virus seiner Art in Richtung harmlos. Das ist ein Naturgesetz.“ Miriam Stern Viren sind halt sehr, sehr anpassungsfähig.“

Martin Emmig denkt, so sagt er es, „egal wie oft hier diskutiert und gestritten wird in den Kommentaren, in dem Punkt dürften sich die meisten wohl einig sein. Es wird so schnell keine Normalität eintreten. Das ganze wird noch ne ganze Weile so weitergehen.“

Von Juliane Lange