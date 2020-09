Rostock

Die Erfahrungswerte in Ost und West, sie könnten in Teilen auch drei Jahrzehnte nach der Wiedervereinigung nicht unterschiedlicher sein.

Im Chefletter der OSTSEE-ZEITUNG haben wir Sie, liebe Leserinnen und Leser, gefragt, wie es Ihnen ergangen ist in der Wendezeit. War die Wiedervereinigung für Sie persönlich Fluch oder Segen? OZ-Leser bilanzieren nach 30 Jahren die Zeit der Wende sowie die Deutsche Einheit.

So schreibt Elke Hellmich, dass sie und ihr Mann prompt arbeitslos wurden – „mein Mann im Eisenhüttenkombinat in Eisenhüttenstadt und ich als Krippenerzieherin. Unsere Kinder waren zehn und sechs Jahre alt.“ Für die Familie galt es, Antwort zu finden auf die Frage, wie es weitergehen könne.

„Ich klapperte alle Ämter ab, wurde dann als Groß- und Außenhandelskauffrau ausgebildet und war somit erst mal nicht mehr arbeitslos, denn das war für uns ein absoluter Makel. Mein Mann war Ingenieur für Metallgewinnung. Krupp kam ins Werk und suchte sich die gut ausgebildeten Leute aus und bot ihnen auch noch mal eine Weiterbildung an, dann allerdings im Westen. Mein Mann griff zu und wurde in verschiedenen Niederlassungen im Westen noch mal weitergebildet.“

„Das Gehalt war für uns exorbitant“

Das bedeutete, so Hellmich, dass die zwei Kinder fast auf sich allein gestellt waren. „Denn ich kam erst immer gegen 16 Uhr nach Hause und mein Mann nur am Wochenende. Er bekam die zwei Jahre von der Erziehung und dem Alltag nichts mit. Im Jahr 1993 ergriffen wir dann die Chance und siedelten um in die Nähe von Bremen. Ich weiß noch, wie glücklich wir waren, denn das Gehalt war für uns exorbitant. Ich hangelte mich von Job zu Job – meist in Teilzeit, damit ich für die Kinder da sein konnte. Dann kündigte mein Mann bei der Firma, obwohl das mit vielen Ängsten verbunden war, er war immerhin schon 58 Jahre alt.“

Sie hatten Glück. Die einzige Firma in ihrem damaligen Wohnort stellte Hellmich ein. Es gab ein gutes Gehalt. „Auch ich hatte mit 52 meine Berufung gefunden, erst in der Pflege und dann als Fahrerin für eine Tagespflege. So konnten wir beide letztendlich gut in Rente gehen, haben ein gutes Auskommen und wohnen nun endlich wieder an unserer geliebten Ostsee in Wismar und genießen jeden Tag. Auch aus unseren Kindern ist was geworden. Unser Sohn ist Deutschlehrer in Nijmegen in den Niederlanden, und wir haben eine fantastische niederländische Schwiegertochter. Unsere Tochter wohnt bei Hamburg und kümmert sich um unseren achtjährigen Enkel. Sie sehen, wir haben einen beschwerlichen Weg gehabt, mit vielen Aufs und Abs, aber wir haben immer gekämpft, nie aufgegeben und es hat sich letztendlich ausgezahlt.“

„Dass in der ehemaligen DDR viele Betriebe geschlossen wurden, hat mich nicht im Geringsten erstaunt“

Auch Reinhard Wnendt hat die Wende hautnah erlebt, als „Wessi“, wie er es schreibt. „Ich bin ein 71-jähriger Wessi und erlebte die Wende in Nordrhein-Westfalen. Als Ende 1989 die Grenzen geöffnet wurden, herrschte allseits große Freude. Es waren nur große Teile der SPD, die enttäuscht waren und die Zwei-Staaten-Lösung bevorzugt hätten. Von ihnen wurden sogar die offiziellen Feiern zur Wiedervereinigung Anfang Oktober 1990 ignoriert beziehungsweise sabotiert.

Als ich zunächst im Rahmen einer politischen Exkursion Anfang 1990 Thüringen bereiste und später privat sogar im Wochenrhythmus, war ich sehr entsetzt über die Rückständigkeit in vielen Bereichen. Die Bausubstanz in Städten und Gemeinden war heruntergekommen und kaum erhaltenswert. Die Betriebe machten ebenfalls einen schlimmeren als sanierungsbedürftigen Eindruck. In Betrieben mit mehreren tausend Werktätigen konnte ich deren Kalkulationen und Preise einsehen. Ich habe nicht in einem Fall eine Konkurrenzfähigkeit feststellen können“, so Wnendt.

Dass viele DDR-Betriebe geschlossen wurden, hat mich nicht gewundert“

Die Produktionsstätten seien, erinnert sich der Leser, „nach West-Maßstäben ungepflegt, die Arbeitsmoral der Belegschaft fragwürdig“ gewesen. „Auf meine Fragen, warum die sichtbar untätige Belegschaft wenigstens nicht zu Putz- und Aufräumungsarbeiten eingesetzt wurde, bekam ich in keinem Fall eine Antwort. Ich habe Vorschläge zur Steigerung der Produktivität gemacht, aber sie lösten nur ungläubiges Staunen aus. Dass in der ehemaligen DDR viele Betriebe geschlossen wurden, hat mich nicht im Geringsten erstaunt.“

Um die Jahreswende 1989/90 habe er dann die große Westwanderung seiner mitteldeutschen Landsleute beobachten können, so formuliert es Reinhard Wnendt. „In den Betrieben gab es große Probleme mit der Integration. Die Damen und Herren aus der DDR waren einen anderen Arbeitsrhythmus gewohnt als die einheimischen Kräfte. Die Integration erfolgte hier aber in den meisten Fällen sehr schnell. Wer sich von seinen DDR-Marotten nicht trennen wollte, wurde zu Recht schnell ein ‚Kunde‘ des Arbeitsamtes.

Uns Westdeutschen ging es wirtschaftlich und damit finanziell sehr gut. Das änderte sich etwa ab 1993, als die Wiedervereinigungskosten von der Bevölkerung getragen werden mussten. Wir mussten uns mit erheblichen Wohlstandseinbußen abfinden.

Auf eine Bewertung, ob ich heute nach 30 Jahren die Wiedervereinigung immer noch vorbehaltlos begrüßen würde, verzichte ich.“

„Erlebte Wahrheit mitteilen und durch alte Fotoalben blättern. Sonst wird es keine unterschiedlichen Meinungen mehr geben“

OZ-Leser Harald Rudolph betont schließlich bei allen Differenzen: „Es ist wichtig, seinen Kindern und Enkelkindern die erlebte Wahrheit mitzuteilen und vielleicht durch das Blättern durch alte Fotoalben zu untermauern. Wenn das nicht mehr zelebriert wird, wird es keine unterschiedlichen Meinungen mehr geben.“

