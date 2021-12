Rostock

Seit Wochen schon nimmt die Kritik an den Corona-Maßnahmen auch hierzulande zu. Die Polizei warnte bereits vor eskalierenden Protesten. Inmitten dieser Märsche gegen Pandemieauflagen taucht immer wieder der Begriff der „Corona-Diktatur“ auf. Bisweilen wird auch die Absetzung der Bundesregierung oder die Überwindung des politischen Systems gefordert. Viele Leser mit ostdeutscher Biografie blicken mit Sorge auf die Entwicklung, vor allem mit Unverständnis auf die Gleichsetzung der Bundesrepublik mit der DDR. Sie sagen: Heute seien Meinungsäußerungen, Versammlungen und die Gründung von Vereinen sehr wohl möglich – anders als früher in der DDR.

Elle Stapfer spricht von einem „idiotischen Vergleich“. Und: „Die haben keine Ahnung in ihrer Filterblase und suhlen sich im Opferstatus. Glauben die auch noch, dass sie in einer Diktatur auch nur einen Meter mit so einem Schild rumlaufen würden?“ Thorsten Kuntemeier schreibt mit Blick auf das Transparent, das im Bild zu sehen ist: „,Selig sind die Friedfertigen’“ auf ein Plakat schmieren – der tote Tankwart, die verletzten Polizistinnen und bedrohten Politiker finden das bestimmt lustig.“ Sibylle Weber habe gelegentlich den Eindruck, so sagt sie, „dass es manchen Leuten einfach zu gut geht. Aber die Feiertage eignen sich dazu, sich mal bewusst zu machen, dass wir für vieles hierzulande einfach nur dankbar sein dürfen.“

Im Gegensatz zur Diktatur dürfen Andersdenkende ihre Meinung kundtun

Jens Thieme aber ist da ganz anderer Auffassung: „Freie Meinungsäußerung ist schon lange nicht mehr möglich. Wenn ich auf Arbeit von Kollegen manchmal Sprüche höre wie: ,Vor der Einstellung sollten wir erst mal gucken, wie die sich politisch äußern’, weiß ich doch, wo die Reise hingeht.“ Auch Rainer Rupp meint: „Sogenannte demokratische Entscheidungen, die Minderheiten keine Wahl lassen, sie unter Druck setzen, gegen ihren Willen etwas zu tun, sind von diktatorischen Willensbekundungen nicht zu unterscheiden.“ Simone Feuerbach daraufhin mit einem Vergleich und Sarkasmus: „Die Minderheit der Raser stimmt völlig zu. Tempo-Limits sind eine undemokratische Unterdrückung, eine Verkehrssicherheitsdiktatur! Ich bestehe auf meinem Recht, mit 150 km/h durch Wohngebiete zu fahren. Ist mir doch völlig egal, ob ich täglich zwei Menschen platt fahre. Die können sich ja im Keller einsperren, wenn sie Angst haben. Frechheit, dass mich dieser diktatorische Staat mit Hilfe der StVO und dem StGB dazu zwingt, andere Menschen vor mir selbst zu schützen.“ Jasmin Wagner fügt noch hinzu: „Sie demonstrieren für Freiheit und merken nicht einmal, dass sie dabei eine der größten Freiheiten bereits in Anspruch nehmen.“

Von Juliane Lange