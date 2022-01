Rostock

Unzählige Leserfotos haben die OSTSEE-ZEITUNG auch im Jahr 2021 erreicht. Die wunderschönen Aufnahmen zeigen immer wieder die Heimatverbundenheit mit MV. Seien es die vielen Sonnenuntergänge an den Stränden unseres Landes, die Schönheit der Städte und Dörfer und nicht zuletzt der Natur. Dafür vielen Dank, liebe Leserinnen und Leser.

Die OZ hat für jeden Monat des vergangenen Jahres das schönste Bild ausgewählt. Diese zwölf Motive wurden dann zur Abstimmung gestellt, um das schönste Leserfoto des Jahres 2021 zu ermitteln. Das Ergebnis steht jetzt fest.

OZ-Leserfoto des Jahres: Diese Bilder standen im Finale

Siegerfoto kommt aus Rostock

„Meine Liebe, meine Heimat“ schreibt Christian Alexander Schulz über seine Heimatstadt Rostock. Er lieferte das Leserfoto des Jahres. 14,2 Prozent der Umfrage-Teilnehmer stimmten für das Bild von der Skyline der Hansestadt, das vom Gehlsdorfer Ufer aus aufgenommen wurde. Er darf sich nicht nur über die Zustimmung der Mehrheit freuen, sondern zudem auch über einen Amazon-Gutschein in Höhe von 100 Euro.

Zweiter Platz

Auf dem zweiten Platz landete das Bild von Klaus Haase aus Prerow, das er im Monat Januar eingesendet hatte. 11,6 Prozent der Umfrage-Teilnehmer entschieden sich für sein Motiv vom wunderschönen Sonnenuntergang am Weststrand des Darß.

Zweiter Platz Weststrand Darß Quelle: Klaus Haase

Dritter Platz

Der dritte Platz beim Wettbewerb um das schönste Leserfoto des Jahres 2021 geht nach Stralsund an Janine Büchner. 10,6 Prozent haben sich bei der Online-Abstimmung der OZ für das Motiv eines Sonnenunterganges in Zingst im wunderschönen Licht und mit einen traumhaften Farbspiel am Himmel entschieden.

Dritter Platz: Sonnenuntergang in Zingst Quelle: Janine Büchner

Gutscheine ausgelost

Nicht nur der Sieger des Wettbewerbs darf sich über einen Gewinn freuen, auch eine der insgesamt 338 Personen, die sich an der Umfrage beteiligten, erhält eine Belohnung – in Form eines Gutscheins für „Amazon“ in Höhe von 50 Euro. Dieser geht an Dagmar Westphal aus Grimmen.

Von Marco Schwarz