Leuchtende Farben am Horizont über dem Meer, ein ruhiger Tagesbeginn auf dem Feld oder beleuchtete Straßen – die Landschaften in MV boten auch im Weihnachtsmonat Dezember wieder wunderschöne Gelegenheiten, um einen Spaziergang in der Natur zu unternehmen. Wer dabei seine Kamera dabeihatte, hatte die Chance einzigartige Fotos zu schießen.

Unsere Leser haben sich auch in diesem Monat in die Kälte getraut und uns wieder zahlreiche tolle Bilder gesendet. Ob Strandfotos oder Bilder von einem Waldspaziergang. Die Auswahl ist groß. Die schönsten Fotos haben wir in einer Bildergalerie zusammengestellt.

Zur Galerie Die OZ-Leser haben auch im Dezember wieder die Zeit genutzt, um die Natur in MV auf Bildern festzuhalten. Wir zeigen hier eine Auswahl.

Machen Sie auch schöne Fotos? Wir veröffentlichen sie gerne auf unserer Internetseite, auf Facebook, Instagram und in der Zeitung. Hier können Sie uns Ihre Fotos schicken.

Nun ist das Jahr fast zu Ende und wir blicken zurück auf Hunderte Bilder aus MV, die unsere Leser und Leserinnen der OZ geschickt haben. Nun suchen wir das Leserfoto des Jahres.

Stimmen Sie hier ab und sichern sie sich die Chance auf 50 Euro, die zweimal unter allen Registrierten verlost werden.

