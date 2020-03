Rostock

Pommes in die Fritteuse werfen, ist keine Kunst. Sie aber so auszuliefern, dass sie heiß und kross beim Kunden ankommen, schon. Das Restaurant Ratskeller12 in Rostock hat das geschafft und damit bei meinem Partner und mir den ersten Pluspunkt erzielt.

Wegen der Gastronomie-Schließung infolge der Corona-Pandemie hat der Ratskeller12 vor kurzem auf Außer-Haus-Lieferung umgestellt. Ob das Lokal seinen sonst gehobenen Standard dabei halten kann, haben wir getestet.

Waldschrat-Burger mit Bio-Rind

Schnell finden wir, wonach wir suchen: Auf der Webseite des Ratskeller12 (www.ratskeller12.de) kommt man unter dem Reiter „Speisekarte“ zum neuen Lieferservice. Mit zwei Suppen, sechs Hauptgerichten – darunter ein vegetarisches –, drei Pasta-Gerichten, einer Salatvariation und zwei Desserts ist die Auswahl gegenüber der À-la-carte-Speisekarte zwar etwas eingeschränkt, aber dennoch ausreichend.

Überrascht sind wir, dass man auch verschiedene Biere sowie Wein bestellen kann. Ich entscheide mich für den Waldschrat-Burger mit Bio-Rind, Kräuterseidlingen, Bacon, Wildkräutersalat, Tomate, Zwiebeln und Knoblauchmayo auf hausgemachtem Sesambrötchen für 14,90 Euro. Dazu ordere ich eine Portion Pommes für 3,90 Euro. Mein Freund wählt die geschmorte Ochsenbacke mit Selleriepüree, Ofen-Möhren und Speck-Kartoffeln für 17,90 Euro.

Heiß und frisch geliefert: Der Waldschrat-Burger, Pommes und eine geschmorte Ochsenbacke mit Selleriepüree, Ofen-Möhren und Speck-Kartoffeln. Quelle: Maria Baumgärtel

Bezahlung bar oder via Paypal

Bereits 40 Minuten nach Bestellung, die nur telefonisch möglich ist, ist das Essen da. Eine angemessene Zeit. Da wir uns für Paypal-Bezahlung entschieden haben und kein persönlicher Kontakt nötig ist, stellt der Lieferant die Papiertüte vor der Wohnungstür ab und verschwindet wieder.

„Mein Geschäftspartner Karl Matthias Siegert und ich liefern alles selbst aus und achten streng darauf, uns nicht zu begegnen, um in Falle einer Infektion nicht beide auszufallen. Auch sonst vermeiden wir außerhalb der Arbeit sämtliche Kontakte“, berichtet Ratskeller-Chef Robert Plath.

Die Rechnung bekomme ich später per Mail und überweise unkompliziert samt Trinkgeld über den Bezahldienst. Auch bar zu zahlen wäre möglich, nicht jedoch mit EC-Karte.

Umweltfreundlich und heiß geliefert

Positiv fällt sofort auf, dass alle Speisen in umweltfreundlichen Pappkartons gebracht werden. Burger und Pommes sind separat verpackt, die Beilagen zum Fleischgericht für eine Lieferung erstaunlich schön angerichtet. Das Ochsenbäckchen ist samt Soße zusätzlich vakuumiert. Alles ist merklich frisch zubereitet und noch schön heiß.

Schon der erste Bissen von meinem Burger gleicht einer Geschmacksexplosion. Das selbst gemachte Rinder-Burger-Patty ist auf den Punkt zartrosa durchgebraten. Die Portion Pommes dazu ist wirklich riesig. Nur leider fehlen Ketchup und Mayo. Auch das Gericht meines Partners lässt keine Wünsche offen. Die superzarte Ochsenbacke zerfällt praktisch von selbst.

Aktuell kann man täglich von 16 bis 21 Uhr im Ratskeller12 bestellen. „Ab 30. März bieten wir den Außer-Haus-Dienst wahrscheinlich bereits ab mittags an“, informiert Plath. Beliefert werde bis auf den Nord-Westen Rostocks, der laut Chef zu weit entfernt ist, jeder Stadtteil. Lieferkosten werden nicht berechnet, wie wir positiv überrascht bemerken. Einer erneuten Bestellung steht für uns nichts im Wege.

Von Maria Baumgärtel