Rostock

Tausende Teilnehmer werden am Montag, 10. Januar, zu Demonstrationen zum Vorgehen in der Corona-Pandemie in der Rostocker Innenstadt erwartet. Die Hauptdemonstration von Gegnern der aktuellen Maßnahmen soll über die Route August-Bebel-Straße – Am Vögenteich – Schröderplatz – Doberaner Straße – Doberaner Platz – Doberaner Straße – Lübecker Straße – Warnowufer – Am Strande – Warnowstraße – Ernst-Barlach-Straße – August-Bebel-Straße führen. Zudem sind fünf weitere Versammlungen angemeldet, darunter von der Linken auf dem Neuen Markt, dem Verein „Bunt statt Braun“ in der Hermannstraße und von einer Einzelperson am Stadthafen . Die OSTSEE-ZEITUNG berichtet in einem Live-Ticker ab Montag, 15 Uhr von den Ereignissen.

Im gesamten Innenstadtbereich kommt es zu massiven Verkehrseinschränkungen, weil mehrere Straßen voraussichtlich bis in die Abendstunden gesperrt sein werden. Auch Straßenbahnen und Busse könnten sich verspäten oder ausfallen. Die Polizei rät, das Rostocker Zentrum möglichst weiträumig zu umfahren.

Bürgermeister Madsen äußert Verständnis

Rostocks Oberbürgermeister Claus Ruhe Madsen (parteilos) hat sich unterdessen Verständnis für die Proteste geäußert. Die große Zahl der Menschen, die gegen die Anti-Corona-Maßnahmen auf die Straße gehen, drücke ein wachsendes Misstrauen gegen staatliche Institutionen und deren wechselnde Entscheidungen aus. „Wir schließen ständig etwas aus, was im nächsten Monat dann doch wieder diskutiert oder beschlossen wird.“

Ein Großteil der Demonstranten, seien völlig normale Menschen, deren Ängste und Bedürfnisse sehr ernst genommen werden müssten. „Wenn wir die nicht erreichen, ist gar nichts gewonnen“, betonte Madsen. Die Menschen bräuchten Angebote, um sich impfen zu lassen.

