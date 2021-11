Der Rostocker Weihnachtsmarkt ist der größte in MV und darf stattfinden, während viele Märkte in anderen Regionen Deutschlands abgesagt wurden. Im Video-Format OZ-Live war Reporterin Claudia Labude-Gericke am Montagabend auf dem Markt unterwegs und wollte wissen, was Besucher und Schausteller von den Corona-Regeln halten.