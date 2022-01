Schwerin

Die Corona-Pandemie ist erneut das bestimmende Thema der Kabinettssitzung am Dienstag (10.30 Uhr) in Schwerin. Dabei will die Landesregierung beraten, welche Änderungen an der Corona-Landesverordnung sich aus den Bund-Länder-Gesprächen vom Montag ergeben. Am Montagabend kündigte Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) im Anschluss an die mehrstündige Runde bereits an, dass am Dienstag im Kabinett sowohl über die Priorisierung von PCR-Tests als auch über Lockerungen der Corona-Regeln für die Betriebe der Kulturbranche gesprochen werde. Die Pressekonferenz mit Gesundheitsministerin Stefanie Drese (SPD) und Kultusministerin Bettina Martin (SPD) beginnt voraussichtlich gegen 14 Uhr.

Hier geht es zum Livestream:

Diese sollen künftig auch unabhängig von den Warnstufen der Landes-Corona-Ampel geöffnet bleiben dürfen, jedoch mit Schutzmaßnahmen. Für Kunst und Kultur gelten im Nordosten bislang besonders strenge Vorgaben, die über die anderer Bundesländer hinausgehen und so für massive Kritik sorgten.

Diverse Verbände und Kulturträger hatten in der vergangenen Woche eine sofortige Öffnung für Kulturbetriebe in MV gefordert. Ansonsten drohe eine Verödung der Kulturlandschaft. Aktuell dürfen Theater, Kinos und Museen bei Warnstufe rot in einem Landkreis nicht öffnen. Die Kulturverantwortlichen verlangen eine Gleichstellung mit der Gastronomie, hier gilt, unabhängig von der aktuellen Corona-Warnampel 2G plus für Besucher und Gäste.

In einem Interview mit dem OZ-Chefredakteur vor knapp einer Woche hatte Kultusministerin Bettina Martin (SPD) sich zurückhaltend zu Öffnungsszenarien für die Kulturbranche geäußert.

Von OZ