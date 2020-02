OZ-Liveticker: Busse und Straßenbahnen bleiben in MV zweiten Tag in Folge im Depot

Grevesmühlen/Greifswald

Der Warnstreik im öffentlichen Nahverkehr in weiten Teilen Mecklenburg-Vorpommerns wird am Mittwoch fortgesetzt. Ausgenommen von den Arbeitsniederlegungen sind nach Verdi-Angaben die Landeshauptstadt Schwerin und das Umland von Greifswald.

Zwischen 600 und 700 Frauen und Männer haben sich am Dienstag nach Verdi-Angaben landesweit an dem Warnstreik beteiligt. Damit müssen sich Pendler und Schüler am zweiten Tag in Folge auf ganztägige Einschränkungen einstellen.

Liveticker zu Entwicklungen im Land

Der Kommunale Arbeitgeberverband hatte nach eigenen Angaben zuletzt ein Plus von 70 Euro monatlich oder eine Einmalzahlung von 500 Euro bis 30. Juni angeboten, was etwa 4,4 Prozent mehr entspreche. Die Gewerkschaft Verdi verlangt für die landesweit 1500 Mitarbeiter im Nahverkehr 2,06 Euro mehr Lohn pro Stunde rückwirkend zum 1. Januar sowie einen Angleichungsschritt an andere Tarifgebiete von 100 Euro. Die nächste Verhandlungsrunde ist für den 3. März in Rostock angesetzt.

In unserem Liveticker halten wir Sie, liebe Leser, auf dem Laufenden.

Wochen- und Monatskarte sind bereits bezahlt. Doch es wird weiter gestreikt. So gut stehen Ihre Chance auf Entschädigung:

Muss ich zur Schule oder zur Arbeit, wenn Bus und Straßenbahn nicht fahren? Hier lesen Sie die Antwort:

Guten Morgen, liebe Leser, ab jetzt geht es weiter in der Live-Berichterstattung vom Streik im Nahverkehr in MV. Schon gestern standen Bus und Straßenbahn in fast ganz MV still.

Für heute beenden wir den Liveticker zum Streik im Nahverkehr. Ab morgen 6 Uhr geht es an dieser Stelle weiter. Die OZ wünscht einen guten Abend!

Rostock: Morgen wird weiter im Landkreis Rostock gestreikt. Doch ein paar Strecken werden wieder von Rebus bedient:

Linie 119: Warnemünde-Lütten Klein/ Bad Doberan (nur bis 15.30 Uhr Rethwisch Schule)

Linie 121: Rostock-Bad Doberan/ Rerik

Linie 122: Rethwisch-Lütten Klein/ Bargeshagen/ Bad Doberan

Linie 201: Stadtverkehr Güstrow

Linie 203: Stadtverkehr Güstrow

Linie 250: Güstrow-Krakow am See/ Linstow-Güstrow im 2-Stunden-Takt, letzte Abfahrt um 17.05 Uhr



Trotz Notfallplan werden einige Fahrten auf den Linien 201, 203 und 250 betriebsbedingt ausfallen.



Achtung: In Wismar und Nordwestmecklenburg wird am Mittwoch (26.2.) auch gestreikt.

Greifswald: Auch morgen wird es für die Schüler keinen Busverkehr geben,sagt Stadtwerkesprecherin Steffi Borkmann. Zuvor wurde der Schülerverkehr durch Subunternehmen sicher gestellt. "Wir haben aber erst viel zu spät davon erfahren, somit konnten wir kurzfristig keinen Ersatz finden."

Stralsund: Der fünfte Streik im Kreis Vorpommern-Rügen soll gleich zwei Tage andauern. Um sich vor dem Busdepot am Umspannwerk zwischendurch aufwärmen zu können, haben die Busfahrer Anhänger, Zelt und einen Pavillon aufgebaut. Damit sind sie für die 48 Stunden vor Wind und Wetter geschützt.

Stralsund. Schulschluss am Goethe-Gymnasium. Deutlich mehr Autos und Fahrradfahrer drängen sich auf der Straße vor dem Tor.

Rügen: Am Nachmittag treffen auch die Kollegen der Spätschicht auf dem Betriebshof der VVR in Bergen ein. Die Mitarbeiter wärmen sich an dem in einer Tonne lodernden Feuer die Hände.

Stralsund: Einen guten Vormittag hatte Taxiunternehmer Ronny Bohun. Zwischen 6 und 10 Uhr fuhr er eine Tour nach der anderen. 130 Euro waren in der Kasse. An anderen Tagen würden manchmal in der Zeit nur 20 Euro zusammenkommen. Für die Busfahrer hat er Verständnis: "Was sollen sie sonst machen, um mehr Geld zu bekommen?"

Stralsund: In der Hansestadt gibt es doch noch etliche Busse. So wie diesen Flixbus. Der steht am Busbahnhof. Da nur der Nahverkehr bestreikt wird, ist dieser Fernbus hier bestimmt bald schon wieder weg.

Stralsund: Messai Hithem wäre heute gerne mit dem Bus gefahren. Doch nun muss ihn seine Frau fahren. Dass gestreikt wird, ist für ihn okay. Aber: "Das müsste früher angekündigt werden, damit man sich besser darauf einstellen kann. 24 Stunden vorher wäre gut."

Stralsund: Eine Frau mit einem Gipsbein und Krücken sitzt im Wartehäuschen am Busbahnhof. Sie kommt vom Arzt. Auch sie hat nichts vom Streik mitbekommen. "Mit dem Bus wollte ich nach Hause fahren", sagt sie. "Dann muss ich jetzt wohl laufen." Lange gewartet hätte sie noch nicht. Sie sei nicht besonders schnell - aber es würde schon gehen. Wo sie sich verletzt habe? "Das war ein Skiunfall", sagt sie.

Stralsund: Taxifahrerin Doreen Nedel steht vor dem Krankenhaus und wartet auf eine Patientin, die auf die Insel Rügen will. An Busstreiktagen merke sie schon, dass mehr zu tun ist. "Viele Omas und Opas in den Dörfern bekommen die Ankündigung nicht mit und sind dann auf Taxis angewiesen." Sie zeigt Verständnis für den Arbeitskampf der Busfahrer. "Letztlich geht es ja nur um 2 Euro."

Mehr anzeigen Tickaroo Liveblog Software

Von OZ